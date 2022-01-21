تتضمن تشكيل حكومة جديدة.. تقرير يكشف ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا

كشف تقرير لوكالة ”نوفا“ الإيطالية، مساء الجمعة، تفاصيل جديدة حول ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا، في ضوء خارطة الطريق الجديدة المرتقبة، التي رجح أن يعلن عنها البرلمان الليبي خلال الأسبوع المقبل.

و حسب التقرير فإن البرلمان الليبي يعتزم الإعلان عن خارطة الطريق الجديدة في 25 أو 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

و أضاف التقرير أن هناك ثلاث نقاط رئيسية في خارطة الطريق السياسية الليبية الجديدة و هي: مسار دستوري، ومصالحة وطنية و تشكيل حكومة جديدة.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تعتمد الانتخابات المرتقبة بالبلاد، على مزيج من هذه النقاط الثلاث.

و أضاف أنه بالنسبة للدستور الجديد، هناك خياران، أولهما إجراء بعض التغييرات بالإضافة إلى استفتاء على الدستور في منتصف العام كما يريد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، و ثانيهما، البدء من الصفر مثلما يريد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح و اللجنة المكونة من 30 خبيرا (اللجنة البرلمانية الليبية المكلفة بإعداد مقترح لخريطة الطريق).

وبحسب التقرير، فإن المصالحة الوطنية تشكل ملفا مركزيا في ليبيا يختص به المجلس الرئاسي، لكنه وصفه بـ“الملف الإشكالي“.

و تابع التقرير“ البلاد بحاجة إلى عفو جديد عن أولئك الذين ارتكبوا جرائم جسيمة“ لكنه حذر من أن ذلك ”قد يؤدي إلى نشوب صراع جديد“، وفق قوله.

و وفق التقرير، فإن شخصيات بارزة من الغرب مثل وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونائب الرئيس السابق أحمد معيتيق وعشائر قوية، تضغط لتشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع الشرق.

لكن التقرير نوه إلى أن حصول هذه الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان سيحتاج إلى أغلبية بـ 120 صوتًا، معتبرا أن ذلك لا يبدو أنه ممكن في الوقت الحالي، ما يعطي انطباعا بأن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا أمر غير محتمل، وفق التقرير.

و تأتي هذه الأنباء، لتعزز ما تم تداوله مؤخرا حول وجود مساع لتشكيل جبهة معارضة يقودها رئيس البرلمان عقيلة صالح، لإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة.

و أفاد تقرير نشره موقع ”لوجورنال دو لافريك“ بوجود تحركات مكثفة لإقامة تحالف بين قوى من الشرق والغرب للضغط على الدبيبة وتحجيم دوره ليبقى رئيس حكومة شكليا.

ووفق التقرير، يتطلع رئيس البرلمان عقيلة صالح، إلى تحقيق تحالف بين الشرق والغرب من خلال الجمع بين وزير الداخلية السابق (المصراتي) فتحي باشاغا، والنائب السابق لرئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وقائد الجيش السابق خليفة حفتر، في جبهة سياسية غير متوقعة، حسب وصفه، على أن يقبل الدبيبة بهذا التحالف وبموقعه كرئيس حكومة صوري إلى حين الاتفاق على موعد الانتخابات.