إثر شكوى من البرلماني مخلوف.. السجن 9 أشهر للداعية التونسي محمد الهنتاتي

حكمت محكمة تونسية مساء الخميس، على الداعية التونسي المثير للجدل، محمد الهنتاتي، بالسجن 9 أشهر، بعد إدانته بتهمة الإساءة إلى الغير.

وأدانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الداعية محمد الهنتاتي، على خلفية قضية رفعها ضده نائب البرلمان التونسي المجمد سيف الدين مخلوف.

وقدم مخلوف، شكوى ضد الهنتاتي، اتهمه فيها بـ“الثلب“ بعد أن وجه له الداعية عددا من الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي تصريحات إعلامية.

يذكر أن محكمة تونسية، حكمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، على الداعية محمد الهنتاتي، بالسجن 9 سنوات مع النفاذ العاجل، على خلفية قضايا إصدار شيكات دون رصيد.

وقالت النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بمحافظة قابس، في بيان مقتضب على صفحتها عبر فيسبوك، إن ”وحدات منطقة الأمن الوطني بمدينة الحامة من محافظة قابس، تمكنت من إلقاء القبض على الشيخ محمد الهنتاتي، وذلك على خلفية صدور 5 مذكرات جلب بشأنه، تتعلق بقضايا نفقة واحتيال“.

وأضافت النقابة أن ”الهنتاتي عمد في البداية إلى الإدلاء بهوية مزيفة للإفلات من قبضة الأمن، لكن تم التعرف عليه، وبعد استشارة النيابة العامة تم التحفظ عليه بانتظار إحالته على السلطات القضائية المعنية“.

وفي وقت سابق من السنة الماضية، ألقى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالمنيهلة، شمال غرب العاصمة تونس، القبض على الهنتاتي، حيث تم التحفظ عليه وإحالته على القضاء، إثر شكوى تقدم بها البرلماني سيف الدين مخلوف، اتهمه فيها بـ“الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي“.

كما تم توقيف الهنتاتي، يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2020، بعد بثه مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يؤكد فيه علمه مسبقا بحدوث ”عمليات إرهابية نوعية“ ستستعمل فيها الأسلحة البيضاء والدهس، عوضا عن الأسلحة النارية، واتهم الجهاز السري لحركة النهضة التونسية بارتكابها.

وجاء توقيف الهنتاتي آنذاك تزامنا مع حادثة دهس وطعن تعرض لها أعوان بالحرس الوطني في محافظة سوسة.

وبث الهنتاتي، في وقت سابق، عدة مقاطع فيديو تحدث فيها عن محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، واختراق الأمن الرئاسي وتسلل مجموعات متشددة من ليبيا باتجاه الأراضي التونسية.

ويعتبر الهنتاتي من أكثر الدعاة المثيرين للجدل في تونس، ويُعرف بعدائه لحركة النهضة بعدما انسلخ عنها، ويشن ضدها حملات تتهمها بالعمالة والخيانة العظمى لصالح أجهزة مخابرات أجنبية.