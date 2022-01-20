الحكومة المغربية تعلق على عدم استقبال الملك للسفير الإسرائيلي

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن بلاده تحترم اتفاقية فيينا التي تضبط جميع المسارات البروتوكولية حول العالم.

جاء ذلك رداً على سؤال طُرح خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، حول أسباب عدم استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ديفيد غوفرين.

واستقبل ملك المغرب، يوم الاثنين، في القصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم في المملكة، دون أن يتواجد بينهم الدبلوماسي الإسرائيلي.

وسبق أن أعلن غوفرين قبل أشهر قليلة أنه تم تعيينه سفيرا رسميا لإسرائيل لدى الرباط، فيما لم تعقب الأخيرة على ذلك.

وقال غوفرين حينها، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على ”تويتر“: ”أتشرف أن أشارك متابعي وأصدقائي من جميع أنحاء العالم خبر تعييني كسفير رسمي لدولة إسرائيل في المغرب“.

وحيال ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة: ”بخصوص مسألة السفراء، بلادنا تحترم اتفاقية فيينا، التي تضبط جميع المسارات البروتوكولية المرتبطة بهذا المجال“، دون أن يقدم مزيداً من التوضيحات.

وكانت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية أكدت، في وقت سابق، أن لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية صادقت على تعيين غوفرين سفيرا في الرباط. وإلى اليوم لم تعلن الرباط تسلم أوراق اعتماد غوفرين.

واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.

وتطورت العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل لافت منذ استئنافها، ويعد المغرب موطنا لأكبر جالية يهودية شمال أفريقيا مع تعداد يبلغ 3 آلاف شخص.

ويعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل، ويعتزم البلدان إقامة مبادلات تجارية وتعاون في مختلف المجالات، العلمية والصناعية والسياحية.