محكمة تونسية تلغي قرارا بتوقيف قاضٍ مقرب من حركة النهضة عن العمل

أصدرت المحكمة الإدارية في تونس، يوم الخميس، حكما يقضي بإلغاء قرار توقيف القاضي بشير العكرمي، الذي يوصف بـ“الصندوق الأسود“ لعدة ملفات تمسك بها حركة النهضة.

وقضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية التي تنظر في القضايا ذات العلاقة بنزاعات في المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس 20 يناير/كانون الثاني، ”بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي، والذي ينصّ على توقيف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس“، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضح أحد المحامين المقربين من القاضي بشير العكرمي، أنّ الطعن في قرار التوقيف كان منتظرا بالنظر إلى ضعف ما استند إليه مجلس القضاء العدلي في تونس، باتخاذ قرار توقيف القاضي الذي اعترض على القرار لدى محكمة الاستئناف.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ ”إرم نيوز“، أنّه لا يوجد أي سند قانوني لقرار توقيف العكرمي عن العمل، وأنّ دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية استندت في الحكم ببطلان القرار الابتدائي على هذا المعطى.

وفي يوليو / تموز الماضي، أوقف مجلس القضاء العدلي في تونس القاضي بشير العكرمي عن العمل وأحال ملفه على النيابة العامة؛ بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب ”بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب“.

ويوصف بشير العكرمي بأنه أكثر القضاة قربا من حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس، ويتهم على نطاق واسع بأنه يمثل أداتها للسيطرة على الجهاز القضائي في تونس، منذ أعوام.

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه، في أغسطس/ آب من العام الماضي.

ويواجه العكرمي اتهامات بالتلاعب في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013، وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين، بحسب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

وبناء على تقرير تفقدية وزارة العدل الصادر في شباط/فبراير 2021، فإن العكرمي متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات العلاقة بقضايا إرهابية.