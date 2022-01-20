أخنوش: الأغلبية الحكومية منسجمة.. والوزراء يعملون أكثر مما يتكلمون

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن أغلبيته الحكومية والمكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، ”تعمل في جو من الانسجام رغم ما يقال في وسائل الإعلام“.

وأضاف أخنوش والذي حل ضيفا على القناتين ”الأولى“ و“الثانية“ مساء الأربعاء، قائلا: ”لو كان هناك مشكلة ما في هذه الأغلبية كنت سأكون أول من يشتكي من ذلك“، مبينا أن مكونات الأغلبية تنسق فيما بينها بشكل كبير وجدي منذ أن نالت الثقة.

وتابع: ”ما يؤكد وجود الانسجام أنه تم توقيع ميثاق الأغلبية في ظرف وجيز، والذي من شأنه أن يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية“.

وبشأن الانتقادات التي وُجهت لحكومته بخصوص ”ضعف التواصل وقلة الحضور السياسي“ منذ تعيينها من طرف العاهل المغربي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال أخنوش، إن ”الشعب المغربي ينتظر نتائج ملموسة من هذه الحكومة أكثر من رؤية رئيس الحكومة نفسه في المنابر الإعلامية“.

وشدد على أن ”أعضاء الحكومة يشتغلون أكثر مما يتكلمون“، مشيرا إلى أن الحكومة ”تتواصل وقتما دعت الضرورة إلى ذلك وبكل شفافية“.

وأشار أخنوش إلى أنه ترأس إلى حدود الساعة 15 مجلسا حكوميا، وترأس 4 دورات للجنة الاستثمارات، إضافة إلى الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية والجلسات الشهرية.

وحول حصيلة حكومته خلال الـ100 يوم، قال أخنوش إن الحكومة التي يقودها ”قدمت إشارات صريحة في هذه الفترة من عمرها مفادها أنها ستفي بالتزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي“.

وزاد بالقول: ”التدابير التي اتخذتها الحكومة وباشرتها أو تلك التي ستنطلق جميعها تحمل إشارات بأن الحكومة ستكون وفية لالتزاماتها“، مبينا أن ”فريقه الحكومي يشتغل بسرعة لكي لا يتم هدر الزمن السياسي“.

ولفت أخنوش إلى أنه سيلتقي قادة النقابات العمالية الأكثر تمثيلية ابتداء من شهر شباط/ فبراير المقبل، لأجل مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يهم فئة واسعة من العمال في البلاد.