تونس.. انتقادات لقرار سعيد "الحد" من منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، الحد من منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، جدلا وانتقادات في تونس.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان صادر عنها، الأربعاء، الحد من منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن وجه الرئيس قيس سعيد في الأسابيع الماضية انتقادات لاذعة للقضاة وطالبهم بحسم ملفات الفساد.

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد يعتبر خطوة أولى أمام حل المجلس الأعلى للقضاء.

ورد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، على الرئيس قيس سعيد بالقول إن أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بصرف النظر عن المرسوم الرئاسي الذي ختمه الرئيس سعيد.

وقال يوسف بوزاخر في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم“ المحلية: ”نأمل أن لا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء“، مؤكدا أن المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور.

وقالت عضو المجلس الأعلى للقضاء، رشيدة الجلاصي، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”أريد أن أقول لمن اتصل بي يروم مني تعليقا على مرسوم رئيس الجمهورية القاضي بإيقاف أجور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.. حين ترشحت سنة 2016 لعضوية المجلس لم أفعل ذلك من أجل الأجر الذي لم يدر بخلدي أبدا أنه سيتجاوز 800 دينار (250 دولارا) على أقصى تقدير“.

وأضافت رشيدة الجلاصي في تدوينتها: ”جميع أصدقائي يعلمون أنني كنت من أشد المعارضين مع عدد آخر لا بأس به لمبلغ هذه الامتيازات، وبالتالي سأواصل القيام بواجبي ما دام المجلس موجودا“.

وقال الإعلامي محمد اليوسفي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”وماذا عن أجور وامتيازات أعضاء ديوان رئيس الجمهورية ورئاسة الدولة و قيادات المؤسسة العسكرية والأمنية ؟. التقشف والحوكمة الرشيدة تجاه المال العام كل لا يتجزأ“.

من جانبها، كتبت البرلمانية رباب بن لطيف، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”على خطى مجلس نواب الشعب.. تجميد منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء!! هذا يوضح أن مشكلته ليست مجلس النواب والفساد المتفشي فيه كما يدعي وإنما حل كل المؤسسات والهيئات الدستورية والسيطرة عليها

خطوة نحو حل المجلس الأعلى للقضاء“.

وقالت الناشطة بالمجتمع المدني آية الرياحي، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”السؤال هل ستتجرأ المحكمة الإدارية على إيقاف تنفيذ وإلغاء مرسوم تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء خاصة وأن اللعب أصبح بعشاء السادة القضاة (أجور وامتيازات)؟“.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط السياسي خالد القفصاوي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“ ايقاف أجور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عملية ابتزاز رخيصة ومحاولة بائسة لتطويع آخر المؤسسات التي لا زالت تقاوم نهم فخامته للإستحواذ على جميع السلط…. ”.

وأضاف خالد القفصاوي في تدوينته ”الشعبوية تتمدد تحت تصفيق وتهليل الجهلة والغوغاء“.