البعثة الأممية في ليبيا تنفي عقد لقاء بين ويليامز ومدير "فاغنر" الروسية

نفى المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا جان علم، الأربعاء، أنباء عن عقد لقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، بممثل شركة فاغنر الأمنية الروسية يفغيني بريغوجين، أثناء زيارتها إلى موسكو، الثلاثاء.

وقال علم، في تصريحات لمنصة ”فواصل“ الليبية الإخبارية: ”ننفي بشدة خبر مقابلة ستيفاني مع ممثل شركة فاغنر الأمنية الروسية“، مؤكدا أنه ”خبر غير صحيح، وليس من مهمتها التي كلفها بها الأمين العام للأمم المتحدة لقاء أي شخص ليست له صفة رسمية، وليس من ضمن اهتمامات ويليامز، فكيف إذا كان هذا الشخص متورطا في إدارة شركة فاغنر“.

واعتبر علم أن ”التقاط صور في بهو الفندق الذي أقامت فيه وليامز، ونشر أخبار كاذبة ومضللة، تعد محاولة أخرى يائسة ومستوى آخر من التضليل، ومحاولة لتشتيت جهود الممثلة الأممية الخاصة، وعرقلة جهود السلام، وحرمان الليبيين من أن تكون لهم سيادتهم دون وجود أي مرتزقة أو قوات أجنبية على أراضيهم“.

وتابع أن ”كل أنشطة المستشارة وليامز تفصح عنها في حسابها الرسمي على تويتر، وفي صفحات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي تعمل في النور وليس في الخفاء؛ من أجل هدف واضح ومعلن، وهو تقريب وجهات النظر بين الليبيين، وحشد الدعم الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا“.

وكانت حسابات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبراً مفاده أن ”وليامز التقت مدير شركة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين“.

وأجرت وليامز مباحثات، الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، استعرضت خلالها الوضع في ‫ليبيا، كما أجرت معه مشاورات واسعة حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، وفق ما جاء على حساب وليامز على ”تويتر“.

وقالت عبر حسابها: ”أكدنا على الدور المهم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة وملكية ليبية، مع أهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع ربوع ليبيا“.

يشار إلى أن فاغنر، وهي شركة روسية أمنية شبه عسكرية خاصة، مختصة بالتعاقد العسكري، مارست أنشطة في ليبيا ودول عدة.