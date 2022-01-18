الداخلية الليبية تقبض على قاتل 22 مهاجرا بنغاليا

أعلنت وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية الليبية القبض الثلاثاء على قاتل 22 مهاجرا بنغاليا في مدينة غريان ”75كم غرب العاصمة طرابلس“.

وقالت الوزارة في بيان إن فريقا تابعا لجهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي العزيزية تمكن من القبض على أحد أخطر المتهمين في قضايا جنائية خطيرة والفارين من العدالة.

وبينت أن المقبوض عليه مطلوب على ذمة عدة قضايا جنائية بين سطو وقتل عمد وإقفال مؤسسات عامة ومصرف أهلي في مدينة مزدة بقوة السلاح وترهيب موظفيها وإلحاق الضرر بهم.

وأشارت إلى أن المتهم مطلوب لدى نيابة الجبل الغربي في قضية قتل عمد لعدد 22 شخصا من العمالة الوافدة من بنغلاديش، قام بتنفيذها منذ سنوات في مدينة غريان، وقادت نتائج التحقيقات إلى إدانته بهذه الجريمة طبقاً للأدلة الجنائية الدامغة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقتل في الحادثة التي وقعت بالقرب من بلدة مزدة 30 مهاجراً، 26 بنغاليا وأربعة أفارقة، خلال شهر حزيران/ يونيو 2020 وفقا لبيان لوزارة الخارجية البنغالية.

وقالت الوزارة في حينه أن هؤلاء المهاجرين تعرضوا إلى الاختطاف والتعذيب على يد مهربين بالقرب من مدينة مزدة الليبية، وعندما قاموا بقتل المهرب الليبي الذي كان يحتجزهم، انتقم أفراد عائلته وأطلقوا النار بشكل عشوائي على المهاجرين، فقتلوا 30 وجرحوا 11.

من جانبها، علقت حكومة الوفاق الليبية بأن عائلة أحد المهربين أطلقت النار على المهاجرين انتقاما لمقتل ابنها، دون توضيح السبب الذي دفع المهاجرين لقتل المهرب. وتوعدت الحكومة بإلقاء القبض على الجناة.