عقيلة صالح يدعو إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات الليبية

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، لجنة خارطة الطريق النيابية إلى تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وحث رئيس مجلس النواب لجنة خارطة الطريق إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام ومصلحة الأحوال المدنية؛ لتقديم تقريرها بخصوص الانتخابات خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وطالب عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، لجنة خارطة الطريق بإيضاح المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات، وتحديد موعد حتمي لتنظيمها مجددا، وتنفيذ خارطة طريق حتى يحين هذا الموعد.

وتوعد صالح النائب الذي يتغيب عن حضور الجلسات من الآن فصاعدا، بأنه سيعتبر ”معرقلا ومقصرا تجاه ناخبيه، وسيعاقب بالخصم من مرتبه وصولا إلى إسقاط عضويته“.

وأكد أن جلسات مجلس النواب ستعقد بشكل دوري دون الحاجة إلى دعوة النواب.

وكان مجلس النواب الليبي استأنف جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، فإن الجلسة خصصت للاستماع لإحاطة من رئيس لجنة خارطة الطريق حول ما أنجز من أعمال حتى الآن من قبل اللجنة، خلال الاجتماعات المكثفة التي أجرتها خلال الأيام الماضية، مبينا أن اللجنة خلصت في الجلسة إلى التأكيد على عمل لجنة خارطة الطريق واستمرار أعمالها وتواصلها مع جميع الأطراف والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في أقرب الآجال.

وأضاف أنه تم التأكيد أيضا على ضرورة إنهاء اللجنة لأعمالها نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري كأقصى حد.

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قال، في افتتاح جلسة البرلمان أمس الاثنين، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت ”منتهية الولاية، ولا بد من تغييرها“.

وذكر صالح في افتتاح الجلسة أن ”الحكومة الليبية الحالية انتهى تفويضها بحلول 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي كان من المفترض أن تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية“.