"الدستوري الحر" يتهم الدولة التونسية بالتساهل في مكافحة الإرهاب

كشف الحزب ”الدستوري الحر“ التونسي، عن أنه راسل الأمين العام للأمم المتحدة؛ احتجاجا على ما وصفها بـ“سياسة الدولة التونسية الراعية للإرهاب“، معتبرا أن ”تونس أصبحت جنة إرهابية“، على حد وصفه.

وقال الحزب الذي تتزعمه عبير موسي، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، إن ”تونس أصبحت دولة يسهل فيها تحرك المجموعات الإرهابية وتمويلها، وإن هذه المجموعات أصبحت تهدد الأمن القومي التونسي“، متهما اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب بـ“التستر المفضوح على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب باعتبار خلو القائمة المنشورة على موقع اللجنة الخاصة بأسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، من أي ذراع جمعياتي إخواني يرتع بالبلاد“.

وأشار إلى ”تعمد عدم إدراج كل أسماء الإرهابيين وانتقاء البعض دون الآخر رغم تورطهم“، معتبرا أن ذلك ”فسح المجال لغير المدرجين بالقائمة لمزيد من التحرك بأريحية“.

ودعا الحزب، اللجنة إلى ”توضيح أسباب منهجها المعتمد“، مستنكرا ”التقصير الكبير الذي يشوب أعمال اللجنة، وعبر عن إدانته ”للعشوائية التي اتسمت بها قرارات الإدراج بالقائمة المذكورة، وعدم توضيح وضعية المصنفين فيها وتحركات الدولة ضدهم، والمسارات الإدارية والقضائية المتعلقة بكل منهم“.

ولفت إلى ”التأخير الكبير في اتخاذ قرارات الإدراج بالقائمة الذي يصل إلى عدة سنوات بالنسبة لبعض الإرهابيين الخطيرين المعروفين منذ 2012، وأن ذلك مكّن الإرهابيين من مواصلة إجرامهم داخل وخارج الوطن والإساءة لصورة تونس بين الأمم“.

واستنكر الحزب ”عدم تجميد أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الأجنبي، واقتصار قائمة تجميد الأموال المعلن عنها من قبل اللجنة على أسماء مجهولة دون بيان قيمة المال المجمد ومصادره والشبكات التي تضخه وتوفره لأولئك الأشخاص“.

وندد ”بصمت السلطة على إعادة إنتاج منظومة مدرسة الرقاب“، وهي مدرسة كان يُشرف عليها مورطون في قضايا إرهابية عبر تمكين أحد أقارب مدير هذه المدرسة من قيادة جمعية ثانية بمنطقة الرقاب من محافظة سيدي بوزيد، تضم عددا من الأطفال والنساء والرجال.

ورأى الحزب أن ”ما يحدث يمثل خطرا داهما على الأجيال القادمة“، محملا الرئيس التونسي قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن ”مسؤولية مخالفة قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب، وعدم حفظ أمن البلاد“، متهما الرئيس التونسي ورئيسة الحكومة بـ“التخاذل في مواجهة قوى الظلام والتستر عليها، وتسخير إمكانات المجموعة الوطنية لحمايتها مقابل هرسلة واستهداف الحزب“.