الإفراج عن رئيس " الجهاز السري" لحركة النهضة مصطفى خذر‎‎

أفرجت السلطات التونسية، مساء الاثنين عن رئيس ”الجهاز السري“ لحركة النهضة الإسلامية ، مصطفى خذر ، بعد أن أكمل عقوبته السجنية في ما سُمي ”الغرفة السوداء“ للنهضة.

وحكمت محكمة تونسية في وقت سابق، على مصطفى خذر بالسجن 8 سنوات وشهر واحد، على خلفية تُهم الاستيلاء على وثائق سرية لوزارة الداخلية التونسية ووضعها في غرفة خاصة بمنزله ولذلك سُميت في تونس بقضية ”الغرفة السوداء“.

وبعد الإفراج عن مصطفى خذر في هذه القضية، ستتواصل التحقيقات معه في قضية ما سُمي ”الجهاز السري“ لحركة النهضة الإسلامية (جهاز يُتهم بالقيام بالاغتيالات السياسية في تونس).

كما تتهمه هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الذين تم اغتيالهما سنة 2013، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالتورط في الجريمة، إضافة إلى إخفاء معلومات عن القضية.

يُذكر أن السلطات التونسية أكدت في شهر سبتمبر / أيلول 2019 انها بدأت التحقيقات اللازمة في ملف ”الجهاز السري“ وعلاقته بالاغتيالات السياسية.

وكشفت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية في شهر سبتمبر / أيلول 2019 أن ما يُعرف بملف ”الجهاز السري“ لحركة النهضة ، بات في عهدة النيابة العامة.

ونشرت وحدة الإعلام في المحكمة الابتدائية، بلاغا توضيحيا للرأي العام حول مآلات الشكاوى المتعلقة بما يعرف بـ ”الجهاز السري“ و“الغرفة السوداء“، وهي الشكاوى التي تعهدت بها النيابة العامة، بعد انتفاء الصبغة الإرهابية فيها.

وأوضح البلاغ أنه بخصوص الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس من قبل 43 عضوا في البرلمان السابق، فإن النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أحالت الأبحاث إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لانتفاء الصبغة الإرهابية.

وأشار البلاغ إلى أن النيابة العامة في المحكمة المذكورة، فتحت تحقيقا في موضوع تلك الشكوى وعهدت بالبحث فيها إلى قاضي التحقيق.

وكان 43 عضوا في البرلمان التونسي السابق قد تقدموا يوم 6 مارس/آذار 2019 بشكوى لدى المحكمة الابتدائية في تونس، ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة، وفق ما صرح به النائب السابق زياد الأخضر.

وتضمنت الشكوى طلبا لفتح تحقيق من أجل جملة من الجرائم تم إثباتها في محاضر استماعات واستنطاقات حررها القضاء، علما أن التهم المثارة في هذه الشكوى تتعلق بالسرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات، والمشاركة في ذلك، وتكوين وفاق والانضمام لتنظيم إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها.