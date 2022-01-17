للمرة الأولى.. العاهل الإسباني يعلق على الأزمة مع المغرب

دعا عاهل إسبانيا الملك فيليبي السادس، يوم الاثنين، إلى تجسيد علاقات جديدة بين الرباط ومدريد، تقوم على ركائز أقوى وأكثر متانة، وهي المرة الأولى التي يعلق فيها الملك الإسباني على الأزمة التي نشبت بين البلدين منذ أبريل/ نيسان الماضي، بينما سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن أكد في كلمته بمناسبة ذكرى ”ثورة الملك والشعب“ في أغسطس/ آب الماضي، ”حرص المغرب على إقامة علاقات ثنائية قوية“.

وقال العاهل الإسباني، خلال الحفل التقليدي لاستقبال السفراء الجدد في قاعة العرش، إن حكومتي البلدين ”اتفقتا بشكل مشترك على إعادة تحديد علاقة القرن الـ 21 بينهما؛ بهدف إيجاد حلول للمشاكل التي تهم الشعبين“، حسب ما أوردته الصحافة الإسبانية.

وأضاف أن ”العلاقة مع المغرب العربي ذات طابع استراتيجي بالنسبة لإسبانيا، التي لها ارتباط واضح بالمنطقة بالنظر إلى قربها، وشدة الروابط المتعددة بين ضفتي المتوسط“.

وأكد الملك، خلال الحفل الذي حضره كل من الملكة ليتيزيا، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ووزير الخارجية مانويل ألباريس، أن ”بلاده ستواصل بذل كل الجهود اللازمة لخلق وتوطيد منطقة مشتركة من السلام والاستقرار والازدهار في شمال إفريقيا“، مشددا على أن ”عملنا يقوم على أساس علاقات الصداقة والتعاون المخلصة والمحترمة، التي نريد أن نواصل الحفاظ عليها وتقويتها مع المنطقة الأورو متوسطية بأسرها“.

من ناحيته، قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال ندوة صحفية مشتركة جمعته، الاثنين، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي يقوم بزيارة لإسبانيا، إنه ”بالنسبة لإسبانيا، يعد المغرب شريكا إستراتيجيا ينبغي أن نمضي معه قدما“، مضيفا بعد أن استحضر تصريحات الملك فيليبي السادس: ”أشاطر رئيس الدولة تصريحاته بشأن المغرب“.

ولوحظ أن حفل استقبال السفراء لم يحضره أي سفير مغربي جديد في مدريد، ولا يزال المنصب شاغرا منذ استدعاء وزارة الخارجية المغربية للسفيرة كريمة بنيعيش في مايو/ أيار الماضي ”من أجل التشاور“؛ بسبب الأزمة التي أثارها استقبال إسبانيا لزعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي للعلاج.

ولم تعد العلاقة بين البلدين إلى ما كانت عليه حتى اليوم، ويبدو من التصريحات الرسمية المغربية أن المملكة تنتظر من الجار الأوروبي موقفا أكثر وضوحا من ملف الصحراء الغربية، لعودة التعاون بين البلدين بشكل طبيعي.