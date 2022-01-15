قيس سعيد يلتقي "الطبوبي" وينفي وجود خلاف مع اتحاد الشغل التونسي

نفى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، وجود صراع أو جفاء بينه وبين الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، مؤكدا استعداده للعمل مع الأطراف، التي قال إنها “مستعدة للنقاش وللمفاوضة ولصنع تاريخ لتونس“.

وأضاف قيس سعيد خلال لقائه الطبوبي، للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أشهر، ”الدليل على عدم وجود صراع هو هذا اللقاء للحديث في الشأن الوطني العام، وأريد أن أذكر التونسيين بأن لقاءاتنا مستمرة سواء بصفة مباشرة أو عبر الهاتف“. وتابع، ”التقينا سابقا في ظروف صعبة وفي أوقات كان فيها الاختيار صعبا وكنا نتحدث بالهاتف دون أن يعلم الكثيرون.. نتبادل الآراء حول جملة من الاختيارات، وحدثته في كثير من المناسبات عن تاريخ الحركة النقابية في تونس”.

وأكد الرئيس التونسي: ”نحن نعمل وقد آثرنا أن نعمل بنفس المبادئ والقناعات التي انطلقنا منها ..نعرف مكانة الاتحاد ودوره ..دوره لا يتعلق بالجانب النقابي فقط وإنما بدوره الوطني الذي يلعبه في كثير من المناسبات، سواء على الصعيد الداخلي أو أيضا على الصعيد العربي“، بحسب قوله.

وتابع سعيّد: “نحن اليوم أمام فترة تاريخية وفترة بناء جديد تختلف عن الفترات السابقة، سنعمل معا انطلاقا من ثوابتنا وقناعاتنا وبطبيعة الحال نقبل النقاش مع الأطراف المستعدة للنقاش وللمفاوضة ولصنع تاريخ لتونس، ولكن قلتها وبحضوركم إننا لن نقبل النقاش مع اللصوص.. أرحب بك السيد الأمين العام ..الأخ الأمين العام ومرحبا بكم كشخص وكممثل للاتحاد “.

ومن جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أنه ”لا يمكن بناء المرحلة الحالية إلا في إطار تضامن وطني حقيقي“، وعلى أنه ”لا يمكن المساس بحرية التظاهر والإعلام والتعبير والتظاهر السلمي والمدني“.

وقال الطبوبي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة عقب اللقاء: ”سبب اللقاء الذي جمعني برئيس الجمهورية، هو طبيعة المرحلة واستحقاقاتها، وتم التأكيد خلاله على أنه لا يمكن بناء المرحلة الحالية إلا في إطار تضامن وطني حقيقي، وعلى أنه لا يمكن بناؤها بالفعل وبردة الفعل، وعلى ضرورة التحلي بالهدوء والحكمة والتعقل”.

وأضاف الطبوبي: ”تونس تهم كل الأطراف ولا يمكن بناؤها إلا في إطار تشاركي، والمعركة اليوم هي معركة اقتصادية واجتماعية، وأيضا سياسية، وأهل السياسة هم من يؤطرون المجتمع“.

وشدد الطبوبي على أنه ”يرجو أن تكون الفترة المقبلة فترة وعي حقيقي لبناء وحدة وطنية حقيقية على قاعدة الوطنية وعلى قاعدة انتظارات الطبقات الفقيرة والمهمشة، إضافة إلى الشركات العامة“.

يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، لم يلتقِ الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي منذ شهر يونيو 2021، و تبادلا مؤخرا الاتهامات خلال تصريحات إعلامية.