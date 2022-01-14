تونس.. الإعدام لـ 9 متهمين بقضية مقتل الرقيب في الجيش سعيد الغزلاني

قضت الدائرة الجنائية المختصة بجرائم الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، بإعدام 9 متهمين، في قضية مقتل الرقيب أول في الجيش الوطني، سعيد الغزلاني.

ووفق وكالة الأنباء التونسية ”وات“، أصدرت المحكمة ذاتها عقوبات بالسجن بحق عدد آخر من المتهمين، وعددهم 15 متهمًا، تتراوح بين 32 و44 سنة.

وقُتل الرقيب سعيد الغزلالي، في 5 نوفمبر 2016، برصاص مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش اقتحمت منزل عائلته في ولاية القصرين غرب البلاد.

وبحسب الوكالة، في شهر ديسمبر من العام 2018، قتل شقيق الرقيب الأول سعيد الغزلاني، المسمى خالد الغزلاني بطلق ناري من قبل مجموعة مسلّحة قرب منزله.

وشهدت تونس، من منتصف العام 2011، مواجهات متكررة بين الجيش، وقوات الأمن، وعناصر مسلحة اتخذت من جبال الشعانبي القريبة من الحدود الجزائرية مقرًا لها.