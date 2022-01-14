في ذكرى الاحتفال بالثورة التونسية.. مناوشات بين الأمن ومتظاهرين (فيديو)

تظاهر اليوم الجمعة، مئات التونسيين احتفالا بالذكرى 11 للثورة التونسية، ودخلوا في مناوشات مع العناصر الأمنية في العاصمة تونس، بعد رفعهم شعارات تطالب بإسقاط الرئيس التونسي قيس سعيد.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم قامت العناصر الأمنية، بغلق كل الطرقات المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس) في محاولة لمنع المتظاهرين من الوصول إليه.

وتجمّع المتظاهرون في عدد من الشوارع القريبة من شارع الحبيب بورقيبة، ودخلوا في مناوشات من الأمنيين الذين حاولوا منعهم من الوصول إلى الشارع الرئيسي.

ووصل المتظاهرون إلى العاصمة تونس، بعد إطلاق عدد من الأحزاب التونسية دعوات للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، احتفالا بالذكرى 11 للثورة التونسية وتعبيرا عن رفض مسار 25 يوليو 2021 (تاريخ قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة).

و جددت حركة النهضة الإسلامية، أمس الخميس، دعوتها عموم التونسيات والتونسيين الى التظاهر يوم 14 يناير 2022 “ احتفالا بعيد الثورة وتصدّيا للدكتاتورية الناشئة“ ، وفق ما ورد في بيان صادر عنها.

وعبرت النهضة عن رفضها قرارات الحكومة التونسية التي منعت التظاهر، واعتبرت أن هذه القرارات ”توظيف سياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقَّى من هوامش الحريات ”.

كما دعت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (تضم أحزاب التيار والتكتل و الجمهوري ) الى التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة اليوم الجمعة 14 يناير 2022 .

وأوضحت التنسيقية أن دعوتها للتظاهر تأتي احتفالا بعيد الثورة و“رفضا للحكم الفردي ودفاعا عن الديمقراطية ”، وفق بيان صادر عنها .

بدوره قرّر حزب العمّال تنظيم تحرّك احتجاجي، أمام مقر البنك المركزي (قريب من شارع الحبيب بورقيبة) ، وفق ما أفاد به الأمين العام للحزب حمة الهمامي في تصريحات إعلامية.

ودعت تنسيقية ”مواطنون ضد الانقلاب “ كل التونسيين إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بذكرى الثورة التونسية والتعبير عن ”رفض الانقلاب“.

وأكدت تنسيقية ”مواطنون ضد الانقلاب“ ( تجمع عددا من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وعددا من المواطنين) على ضرورة التصدي لما وصفته“ بالممارسات الانقلابية للرئيس قيس سعيد“ ، وفق بيان صادر عنها.

في المقابل جددت وزارة الداخلية أمس الخميس دعوتها كافة المواطنين إلى الالتزام بقرارات الحكومة بخصوص منع جميع التجمعات و فرض حظر تجول ليلي في إطار قيود جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويوافق 14 كانون الثاني/يناير، ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أقر تغيير هذا التاريخ إلى 17 كانون الأول/ديسمبر ليصبح عيدا رسميا.