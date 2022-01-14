الشركة الليبية القابضة تطالب بسرعة الإفراج عن فيصل قرقاب

طالب أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، يوم الخميس، سلطات حكومة الوحدة الوطنية، بسرعة إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة الشركة السابق المعتقل من قبل ما يسمى بـ“جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة“.

وأكد أعضاء المجلس، في بيان، ضرورة ”الإفراج عن فيصل قرقاب وتمكينه من ممارسة عمله والدفاع عن نفسه أمام القضاء“.

وأشار البيان إلى أن ”قرقاب نال صفة رئيس مجلس الإدارة تأسيسا على أمر ولائي من محكمة مختصة مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن لإدارة قضايا الدولة والسجل التجاري“.

وأضاف أن قرقاب ”متحصل أيضا على شهادة سجل تجاري وشهادة سلبية بعدم الاستشكال في الأمر في الميعاد القانوني“.

وأكد أن ”التقاضي والطعن والتظلم والاستشكال والشكوى والبلاغ إلى الجهات القضائية والتفتيش القضائي حقوق يكفلها القانون“.

وكان جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي الليبي قبض مساء الإثنين الماضي، على قرقاب على خلفية اقتحام مكتب رئيس الشركة الحالي بمقرها في شارع الزاوية، مشيرا إلى أن الواقعة قيدت بمركز شرطة باب بن غشير.

وبين الجهاز أن ”المدعو فيصل قرقاب قام برفقة المدعو محمد الحجازي ومجموعة مسلحة باقتحام مقر إدارة الشركة، وكان الاقتحام بشكل غير لائق تم فيه تكسير أبواب الشركة والهجوم على الموظفين وذلك ادعاء منهم لتنفيذ حكم صادر لصالح فيصل قرقاب رئيس مجلس الإدارة السابق“.

وأكد أنه ”لايزال هناك استشكال ولم يتم الفصل فيه نهائيا، وإن الحكم أساسا لا يتم تنفيذه إلا من خلال الجهات القضائية المخولة“.

وأشار إلى أنه ”تم ضبط جميع المتورطين في الواقعة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهم لجهات الاختصاص“.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أقال فيصل قرقاب من رئاسة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رغم تحذيرات مسؤولين من تداعيات هذه الخطوة، التي رآها بعضهم محاولة للسيطرة على أموال الشركة، وفق ما نقلت وكالة ”نوفا“ الإيطالية في حينه.

وعقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، اجتماعها العادي الثاني لسنة 2021، الذي اتخذ به قرار إقالة قرقاب، بديوان مجلس الوزراء.

وقالت الحكومة في بيان إنه تمت مناقشة التقارير المنبثقة عن اللجان المشكلة من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأول واعتماد توصياتها، كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.

كما نشرت الحكومة قرار الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بشأن تعيين مجلس الإدارة الجديد، الذي تضمن تكليف مدير عام شركة ”ليبيانا“ للهاتف المحمول محمد بن عياد، برئاسة شركة القابضة للاتصالات خلفا لقرقاب.

ورفع قرقاب، في وقت سابق، طعنا في قرار الجمعية العمومية للشركة، القاضي بتعيين محمد عياد خلفا له، ووصف قرار تغيير مجلس الإدارة بـ“غير القانوني“.

ويشغل قرقاب منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات منذ 2013.