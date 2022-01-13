ليبيا.. حراك برلماني للإطاحة بحكومة الدبيبة

يشهد البرلمان الليبي تحركات متزايدة لاتخاذ خطوات باتجاه إقالة حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي تواجه ضغوطا منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وطالب 15 نائبا، في بيان، رئاسة مجلس النواب الليبي بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة؛ لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة وبمهام محددة، أهمها الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة، وتوحيد المؤسسات، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب، ووقف الفساد، وتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

بدوره، دعا رئيس مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد يوم الاثنين القادم في مقر المجلس بطبرق.

من جهتها، قالت عضو مجلس النواب الليبي أسماء الخوجة، لموقع ”عين ليبيا“ المحلي، إنّ المجلس سيعقد جلسة الإثنين القادم برئاسة عقيلة صالح، وستخصص لمتابعة إقالة الحكومة، وما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.

وفي السياق ذاته، قال مصدر سياسي ليبي لـ“إرم نيوز“ إنّ أغلبية نيابية تخطّط لا للإطاحة بالحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة فحسب، بل لإلغاء دور المجلس الرئاسي وإنهاء مهام الأجسام السياسية التي نشأت عن ملتقى الحوار الليبي في جنيف؛ بسبب عدم التزامها بتنفيذ خارطة الطريق، وبإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق ما هو محدد.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ هناك شبه إجماع على أنّ الحكومة فقدت شرعيتها بعد موعد 24 ديسمبر / كانون الأول الماضي، وأنه بات من الضروري أن يمارس البرلمان دوره الرقابي على عمل الحكومة، وأن يمرّ إلى مرحلة ما بعد حكومة الدبيبة، وتشكيل حكومة جديدة تستمد شرعيتها من البرلمان، بحسب تعبيره.

تأتي هذه التحركات بعد تشكّل ملامح تحالف سياسي مناهض للدبيبة، لا سيما عقب الاجتماعات التي جرت في المغرب قبل أيام بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى اللقاء الثلاثي الذي جمع مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم: القائد السابق للجيش خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، وهي لقاءات رأى فيها محللون عنوانا لمناهضة حكومة عبدالحميد الدبيبة.