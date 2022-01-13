رغم منع التجمعات.. "النهضة" التونسية تجدد الدعوة للتظاهر الجمعة

جدد حزب النهضة، اليوم الخميس، دعوته إلى التظاهر يوم غد الجمعة؛ للاحتفال بذكرى الثورة رغم إقرار السلطات التونسية منع التجمعات لمكافحة وباء كوفيد-19.

وقال الحزب، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، إن دعوته للتظاهر تأتي رفضا ”للتوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة، وهو ما تجلى في القرارات الحكومية الأخيرة“.

وأضاف أنها تعد ”تكريسا لمكاسب شعبنا من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتصديا للدكتاتورية الناشئة التي ما فتئت تكرس الانفراد بالحكم والسلطة“.

وأقرت رئاسة الحكومة، أمس الأربعاء، حظر تجول ليليا ومنع التجمعات والتظاهرات أو إلغائها لأسبوعين لمكافحة عودة انتشار وباء كوفيد-19.

ويوافق 14 كانون الثاني/يناير، ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أقر تغيير هذا التاريخ بـ 17 كانون الأول/ديسمبر ليصبح عيدا رسميا.

وحزب النهضة في صراع سياسي محتدم مع سعيد، منذ أن أقر في 25 تموز/يوليو الماضي، تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد، واعتبر الحزب ذلك ”انقلابا على الثورة وعلى الدستور“.

ودعا الحزب، الأسبوع الماضي، أنصاره إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، يوم غد الجمعة، عند الساعة الثانية مساء (13.00 ت غ) احتفالا بالذكرى الـ 11 لعيد الثورة.

وبموازاة ذلك، طالبت تنسيقية ”مواطنون ضد الانقلاب“، وهي عبارة عن تجمع لسياسيين معارضين لقرارات سعيد، ومن بينهم أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، كل الأحزاب بالتظاهر في ”يوم الغضب لفضح الانقلاب“.

وكان قيادي في حزب النهضة في تونس، قد كشف أمس الأربعاء، أن الحركة ستتجاوز الحظر الحكومي على التجمعات، وستشارك في احتجاج سيقام يوم الجمعة، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وقال محمد القوماني القيادي في حزب النهضة، إن الحزب سيمضي قُدمًا في احتجاج الجمعة، متحديا بذلك الحظر الجديد المفروض على التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وأكد: ”مبدئيًا، النهضة ستمضي قُدمًا في احتجاج الجمعة، وقرار المنع سياسي، ويهدف لمحاصرة الاحتجاج“.

وأضاف: ”لقد سمح للمحتجين بالخروج، يوم 25 يوليو، في ذروة انتشار الكورونا.. واليوم تمنع الاحتجاجات“.

وتعهدت أحزاب معارضة بالمضي قدما في التظاهر، يوم الجمعة، متحدية قرار الحكومة بمنع التجمعات.