في خطوة تؤكد طي صفحة الخلافات.. الرباط توافق على تعيين سفير ألماني جديد

في خطوة تؤكد طي صفحة الخلافات بين المغرب وألمانيا، وافقت الرباط رسميا، على تعيين سفير ألماني جديد معتمد لديها، خلفا للسفير السابق غوتز شميدت.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا بعد انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أواخر 2020، فأعلنت الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية فيها.

وقالت السفارة الألمانية بالرباط في تصريح لوسائل إعلام محلية، الأربعاء، إن الحكومة الفيدرالية الألمانية الجديدة ستقدم طلب اعتماد جديد لشغل منصب سفير الجمهورية الألمانية الفدرالية لدى المملكة المغربية في المستقبل القريب.

ووفق السفارة فإن من مصلحة كل من ألمانيا والمغرب أن تستمر العلاقات الموسعة والجيدة في جميع المجالات وأن تعود إلى سالف عهدها قبل شهر مارس من السنة الماضية.

البراغماتية الألمانية

وحيال ذلك، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون عبد الرحمن مكاوي، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن الحكومة الفدرالية الجديدة تعتمد في سياستها على الواقعية والمصالح المتبادلة.

وأضاف المكاوي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ألمانيا أعادت تقييم دور المغرب إقليميا وكفاعل اقتصادي بارز، مشدداً على أن هناك مصالح مشتركة بين الرباط وبرلين.

واعتبر أن البراغماتية الألمانية أعادت الانتعاش للعلاقات الثنائية بين البلدين التي توترت في الآونة الأخيرة بسبب موقف ألمانيا من قضية الصحراء وملفات إقليمية مهمة.

وفي هذا الصدد، أكد أستاذ العلاقات الدولية، أن ألمانيا قامت بإعادة صياغة سياستها الخارجية وهو ما جعلها تغير موقفها من قضية الصحراء، حيث باتت تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم في 2007 بـ“مثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل لاتفاق لهذا النزاع الإقليمي“.

ويرى المتحدث أن الموقف الألماني الجديد سيدفع بعض الدول البارزة في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للتأكيد على ”مغربية الصحراء“.

وتوقع المكاوي أن تتعزز العلاقات الثنائية بين الرباط وبرلين في الأشهر القادمة بعدد من المجالات.

وتعد ألمانيا من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب، إذ تنشط حوالى 300 شركة ألمانية في هذا البلد، فضلا عن كونها من أبرز مانحيه في برامج تعاون ثنائي.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير دعا الأربعاء الماضي، العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى زيارة بلاده ”لإرساء شراكة جديدة“ بين البلدين، بعد التوتر الذي شهدته العلاقات بين برلين والرباط.

وكان المغرب استدعى سفيره في برلين في أيار/مايو الماضي؛ للتشاور بسبب ”المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة“، وذلك في إشارة إلى موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية، ورد فعلها بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على المنطقة التي تطالب جبهة ”البوليساريو“ باستقلالها.

وعبّر المغرب حينها عن استيائه من عدم دعوته إلى مؤتمر برلين الذي عقد في 2020 بشأن ليبيا، معتبرا أن في ذلك ”عدم احترام الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية، بعد كل الجهود الحميدة التي بذلها المغرب ويبذلها في المسألة الليبية“.