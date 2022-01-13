متحدية "الحظر الحكومي".. أحزاب تونسية تؤكد عزمها المشاركة في احتجاجات الجمعة

أكدت عدد من الأحزاب التونسية، عزمها المشاركة في تحرك احتجاجي يوم الجمعة المقبلة، متحدية قرارا حكوميا بمنع التجمعات.

وأقرت الحكومة الأربعاء، فرض حظر تجول ليلي ومنع التجمعات لأسبوعين لوقف تفشي متحور أوميكرون.

واعتبر سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني، أن قرار الحكومة التونسية ”إلغاء كل التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة“، يهدف إلى ”منع التحرك الاحتجاجي الذي سيتم تنظيمه يوم 14 يناير، تزامنا مع ذكرى الثورة التونسية“.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إن حزبه ”سيكون حاضرا في شارع الثورة بالعاصمة يوم 14 يناير مهما كانت قرارات السلطات التونسية“.

واعتبر غازي الشواشي في تصريحات صحفية، أن هذا القرار ”سياسي“، مضيفا أن ”الهدف منه منع حزبه وعدد من الأحزاب الأخرى من الاحتجاج وممارسة حقها الدستوري“، بحسب تعبيره.

وشدد الشواشي على أن حزبه والأحزاب الأخرى ستنزل للشارع يوم 14 يناير ”للاحتفال بعيد الثورة“، مشيرا إلى أن الأحزاب ”ستستغل هذه المناسبة للتعبير عن رفضها للتفرد بالسلطة وللدفاع عن الديمقراطية“، بحسب وصفه.

من جانبه، علق الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، على القرارات التي تم الإعلان عنها، يوم الأربعاء، قائلا إن ”فرض حظر التجول و منع التظاهرات، قرار سياسي“.

وأضاف عصام الشابي في تصريحات صحفية، أن ”هذه القرارات تهدف لمنع معارضي قيس سعيد من تعبئة الشارع والنزول يوم 14 يناير لإحياء ذكرى انتصار الثورة وتأكيد التمسك بقيم الثورة و الديمقراطية في وجه الحكم الفردي“، وفق تعبيره.

وأضاف الشابي أن هذا القرار يؤكد أن تونس ”دخلت مرحلة الحكم الفردي والاستبدادي، خاصة أنه تم اتخاذ القرار قبل 48 ساعة من التظاهرات“، معتبرا أنها ”محاولة لمنع التونسيين من حقهم في التظاهر“.

وقال الشابي إن ”جعل الوضع الصحي سببا للتضييق على حقوق التونسيين، علامة خطيرة جدا“، مشددا على أن قيس سعيد ”لم يستطع أن يمحو من ذاكرة التونسيين تاريخ انتصار الثورة“.

بدوره، دعا حزب النهضة الإسلامي، يوم الأربعاء، أنصاره إلى الاحتجاج يوم الجمعة ضد الرئيس قيس سعيد.

وأضافت حركة النهضة في بيان أنها ستتظاهر ”تصديا للدكتاتورية الناشئة التي تكرس الانفراد بالحكم والسلط وتسعى لضرب القضاء الحر“، بحسب قولها.

كما أصدرت حركة “ أمل وعمل“، الأربعاء، بيانا قالت فيه إنها ”تعتبر أن منع التجمعات ليس خوفا على صحة التونسيين، بقدر ما هو خوف من تجمع المعارضين لرئيس الجمهورية“، في إشارة إلى الاحتجاجات التي من المنتظر يوم الجمعة.

وطالبت حركة ”أمل وعمل“ في بيان لها، السلطة القضائية، بتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان والاضطلاع بدورها في إطار القانون.

وعلق البرلماني، الحبيب بن سيدهم على هذا القرار عبر تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: ”اللجنة العلمية تم تدجينها وأصبحت مسيّسة وتصدر قرارات سياسية ويجب تسميتها اللجنة السياسية لمكافحة كورونا“.