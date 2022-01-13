تونس.. "جمعية القضاة" تحذر من دعوات لاقتحام مقر "الأعلى للقضاء"

حذّر القضاة التونسيون، مساء الأربعاء من ”خطورة“ الدعوات المتصاعدة لاقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء، وطالبوا السلطات التونسية بضمان أمن القضاة وسلامتهم.

ونبهت الجمعية التونسية للقضاة (جمعية تضم أغلب القضاة وتدافع عن حقوقهم المهنية) مما اعتبرتها ”دعوات مريبة لحل المجلس الأعلى للقضاء والاعتصام في مقره وفرض حله بالقوة“.

وأشارت الجمعية في بيان صادر عنها الأربعاء، إلى أن هذه الدعوات ”رافقتها حملات ممنهجة للتشهير بالقضاء والقضاة عبر وسائل الإعلام وبالصفحات المشبوهة“ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان أن ما وصفه بـ“عملية التجييش، تهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة وتنذر بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة“.

وطالبت الجمعية، السلطات التونسية، بـ“ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية، وتوفير الحماية اللازمة لهم“، داعية المشرفين على المحاكم إلى ”اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها“.

وجددت الجمعية دعوتها ”كافة القضاة لمحاربة الفساد والإرهاب وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الثورة وجرحاها، سواء في الدوائر القضائية المتخصصة أو في دوائر العدالة الانتقالية للقيام بمسؤولياتهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وضمن إجراءات سليمة وفي آجال كفيلة بتحقيق نتائج جدية“، وفق ما جاء في البيان.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يخوض معركة محتدمة مع عدد من خصومه والسلطات القضائية، بسبب خلافات وصراعات حول استقلالية القضاء، ففي الوقت الذي يدفع فيه سعيّد نحو ”تطهير القضاء وإصلاحه“ يستنكر خصومه ما أسموه ”محاولة السيطرة على القضاء والقضاة“.

وأصدرت أحزاب تونسية، بيانات نددت فيها بما وصفتها ”محاولة سعيد السيطرة على القضاء“.

وتتالت مؤخرا لقاءات عقدها الرئيس التونسي، قيس سعيد، بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتي صرح خلاها بأن ”القضاء مريض“ ويجب إصلاحه، ورد القضاة على تصريحات سعيد مشددين على تمسكهم برفض تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

ودعا عدد من المناصرين للرئيس قيس سعيد، إلى اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء وعدد من المحاكم، لـ“تطهير القضاء“.