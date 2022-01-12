رغم الحظر الحكومي.. "النهضة" تعلن المشاركة باحتجاجات الجمعة في تونس

كشف قيادي في حزب النهضة الإسلامية في تونس، أن الحركة، ستتجاوز الحظر الحكومي على التجمعات، وستشارك في احتجاج سيقام، يوم الجمعة.

وقال محمد القوماني القيادي في حزب النهضة المعارض الرئيس لـ“سعيّد“ في تونس لوكالة ”رويترز“ إن الحزب سيمضي قُدمًا في احتجاج، الجمعة، متحديًا بذلك الحظر الجديد المفروض على التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وقال القوماني: ”مبدئيًا، النهضة ستمضي قُدمًا في احتجاج، الجمعة، وقرار المنع سياسي، ويهدف لمحاصرة الاحتجاج“.

وأضاف: ”لقد سُمح للمحتجين بالخروج، يوم 25 يوليو، في ذروة انتشار الكورونا.. واليوم تُمنع الاحتجاجات“.

وتعهدت أحزاب معارضة بالمضي قُدمًا في التظاهر، يوم الجمعة، متحدية قرار الحكومة بمنع التجمعات.

ويتزامن ذلك مع إعلان الحكومة التونسية، اليوم، أنها ستفرض حظر تجول ليلي، وستمنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الخميس، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها تهدف لمنع احتجاج متوقع ضد الرئيس قيس سعيّد.

ويأتي حظر التجمعات، وحظر التجول الليلي، ونصائح بعدم السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، قبل يومين من احتجاج مزمع ضد الرئيس قيس سعيّد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.

وفرضت تونس حظر تجول خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020، ومرة أخرى، في معظم العام الماضي، لكنها رفعته، في سبتمبر/ أيلول، مع انخفاض أعداد الإصابة.

وسيسري حظر التجول الجديد لمدة أسبوعين على الأقل، وسيبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحًا.

وكانت تحركات الحكومة لمواجهة الجائحة التي يُنظر إليها على أنه ضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم أديرت بشكل سيئ، قد أدت إلى زيادة الضغوط السياسية قبل تعطيل ”سعيّد“ لعمل البرلمان وتجميعه سلطات واسعة في يده، في يوليو /تموز، في خطوات يصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

واتهم زعيما حزبين، ضمّا صوتيهما للأصوات الداعية لاحتجاجات، الجمعة، الحكومة بإعادة فرض القيود الصحية لأسباب سياسية.

وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي الذي يشغل 22 مقعدًا في البرلمان: ”سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة)، للاحتجاج مهما كان الثمن.. وقرار المنع هو قرار سياسي“.

من جانبه قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري إن هذ الإجراء يهدف ”إلى منع التجمعات والتظاهرات، والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط للوقاية من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلّل بالأوضاع الصحية“.