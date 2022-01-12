تقرير: الدبيبة بات يحظى بدعم الميليشيات للبقاء في السلطة

كشف تقرير نشره موقع ”أفريكا إنتليجنس“، أن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة نجح في كسب دعم متزايد من الميليشيات، من أجل البقاء في منصبه، بعد نهاية ولايته نظريا مع تأجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال التقرير، إن الدبيبة يسعى الآن إلى إنشاء جبهة عسكرية لصالحه في العاصمة طرابلس، حيث حشد مجموعات مسلحة مختلفة لتوفير الدعم العسكري له للبقاء في منصبه، كما أنه يستفيد من دعم ميليشيات مصراتة المدينة التي ينحدر منها.

وذكر الموقع، أنه قبل يومين من الموعد الذي كان مرتقبا لإجراء الانتخابات أعلن مجلس النواب الليبي في طبرق، أن ولاية حكومة الدبيبة تنتهي في 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، بينما انتشرت المليشيات الموالية لوزير الداخلية السابق، المصراتي، فتحي باشاغا في طرابلس لدعم الدبيبة.

وقال إنه بعد أيام قليلة، أي في 31 ديسمبر/كانون الأول و1 يناير/كانون الثاني الجاري انتشرت الألوية 166 وحلبوس ومحجوب في العاصمة، وهذه الجماعات المسلحة الثلاث كلها من مصراتة، معقل رئيس الوزراء الليبي الحالي.

وأشار التقرير إلى ما أسماه ”تقاطع المصالح والتحالفات“ بين الدبيبة وباشاغا في سياق استثمار دعم الميليشيات، وقال إنه في أغسطس/آب 2021 كلف الدبيبة كتيبة محمد الحسن 166 بتأمين خزانات المياه في النهر الصناعي العظيم، الذي بني في عهد القذافي والذي يمد طرابلس والمدن الساحلية بالمياه، وكانت هذه الكتائب تابعة لوزير الداخلية السابق والمرشح الرئاسي فتحي باشاغا الذي فاجأ الجميع بلقاء خليفة حفتر في بنغازي في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحضور أحمد معيتيق، الرجل الثاني في مجلس الرئاسة السابق وهو نفسه مرشح، للتنديد بتأجيل الانتخابات والوقوف ضد الدبيبة.

التقارب مع المليشيات

وأوضح التقرير أنه تم نشر لواء محجوب بناء على طلب رئيس أركان الحكومة الليبية محمد الحداد وهو أيضا من مصراتة، ورافق هذا الانتشار لقوات مصراتية في العاصمة انتشارٌ لقوات مكافحة الإرهاب بقيادة محمد الزين التي تتبع لمجلس الرئاسة، كما توجهت قوافل من الزنتان إلى العاصمة ويقود هذه الكتائب أسامة الجويلي القائد العسكري الذي تمت ترقيته إلى رتبة مدير المخابرات العسكرية من قبل عبد الحميد الدبيبة في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعماد الطرابلسي، كما انتشرت مجموعات قليلة من بلدة الزاوية.

ولفت التقرير إلى أنه منذ يونيو/حزيران الماضي، أظهر عبد الحميد الدبيبة تقاربا متزايدًا مع قادة الميليشيات، حيث ظهر في أغسطس/آب مع محمد بحرون، قائد قوة الإسناد في الاتجاه الأمني للزاوية، الذي وصفه التقرير السنوي لعام 2021 لفريق خبراء الأمم المتحدة بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش.

مناوئون للدبيبة

ونبه التقرير إلى أنّه ”على الرغم من هذه التعزيزات“، فإن القوات الموالية للدبيبة لا تسيطر على العاصمة بأكملها، فقد تضاعفت الحوادث منذ بداية العام مع عناصر جهاز دعم الاستقرار، الذي أنشأته حكومة فايز السراج في يناير/كانون الثاني 2021، الذي يضم بشكل خاص ميليشيا الغنيوة القوية بقيادة عبد الغني الككلي، إضافة إلى لواء طرابلس الثوري بقيادة هيثم تاجوري وجماعة النواصي في الوقت الحالي وهي على نفس الخط المناهض للدبيبة، وهناك أيضا قوة أخرى معادية لرئيس الوزراء الليبي هي لواء جبهة الصمود بقيادة صلاح بديع، وكانت قد حاصرت مقر السلطة التنفيذية الليبية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحسب التقرير، لا تخلو المناصب الأمنية الكبرى من نفوذ الميليشيات، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة عيّن رئيس االدبيبة، محمد الخوجة لرئاسة مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي هيئة مسؤولة عن إدارة مراكز احتجاز المهاجرين، ومع ذلك وبالإضافة إلى الشكوك حول إساءة معاملة المهاجرين في تاجوراء ومخيم طريق السكة، فإن الخوجة يقود ميليشياته الخاصة وله امتداداته على الساحل الغربي لطرابلس، مثل زعيم الميليشيا معمر الداوي أو قائد خفر السواحل عبد الرحمن الميلاد المتهمين بالمشاركة في شبكات الهجرة السرية وبالنشاط في تهريب البنزين، وقد استفادوا من مزايا عديدة بموافقة ضمنية من حكومة الدبيبة“.