ويليامز تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية قبل يونيو

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز للشأن الليبي ستيفاني وليامز، الثلاثاء، مجدداً، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بحلول شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وقالت ويليامز في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن نهاية حزيران/ يونيو هو موعد نهاية الجدول الزمني السياسي الذي تضمنته خارطة الطريق، والذي من المتوقع أن تدخل البلاد بعده في مرحلة فراغ سياسي، الأمر الذي يتطلب عملاً جاداً من إجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ .

وأضافت ”نعمل مع المؤسسات الانتخابية الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد تعذر إجراء التصويت في موعده المقرر سابقا في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن المؤسسات الوطنية الليبية ”تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي“.

واعتبرت أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو توجه الليبيين لصناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الديمقراطي عبر إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً أن القرار النهائي سيكون بيد الليبيين أنفسهم، وأن دور الأمم المتحدة هو دور استشاري داعم، دون تدخل في أسماء المرشحين أو العملية السياسية.

وقالت إن الأمم المتحدة ليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة إلى أن هذا الأمر ”قرار ليبي“.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة الساعة 24 الليبية مساء الثلاثاء عن مصدر بمكتب رئاسة البرلمان أن اتفاقاً جرى التوصل إليه بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على تغيير الحكومة والمناصب السيادية خلال جلسة مجلس النواب المقبلة.

وكانت مصادر نيابية ليبية كشفت أن عقيلة صالح سيعود لترؤس مجلس النواب اعتباراً من الجلسة المقبلة.

يشار إلى أن ويليامز تقود هذه الفترة، تحركات واسعة، لتأطير خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تضع الانتخابات في المقام الأول، خاصة في ظل وجود مساع من قوى داخلية إلى ترحيلها وتأجيلها لفترة أطول، بعد تشكيل خارطة سياسية جديدة تقوم على تغيير السلطة التنفيذية القائمة.

وتعذر إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها الذي حدده الملتقى السياسي الليبي يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعدما عجزت المفوضية العليا للانتخابات عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين إلى الرئاسة بسبب ما أسمته وجود “ القوة القاهرة“.

واقترحت المفوضية يوم 24 كانون الثاني/ يناير موعداً جديداً لإجراء الانتخابات، الذي لم يقره البرلمان، لتذهب المؤشرات إلى تأجيلها أبعد من ذلك.