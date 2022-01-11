بعد تهديد اتحاد الشغل.. الحكومة التونسية: لا نسعى لضرب العمل النقابي

نفت الحكومة التونسية، يوم الثلاثاء، سعيها إلى ضرب العمل النقابي، وذلك ردا على اتهامات أطلقها اتحاد الشغل التونسي (أكبر منظمة نقابية) وتهديده بشن موجة إضراب حال عدم سحب ”المنشور 20“.

وينص ”المنشور 20“ الصادر في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدًا الكتابة العامة للحكومة، وأيضا عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

وأكدت الحكومة التونسية، أن ”المنشور 20“ يهدف إلى التنسيق بين الوزراء والشركات العامة ورئاسة الحكومة، نافية أن نيتها إصداره بقصد ”ضرب العمل النقابي“.

وأضافت في بيان أن المنشور يرمي إلى ”توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه اتحاد الشغل“.

وأشارت إلى أنها تريد تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي، غير القابلة للتطبيق، التي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق، مشيرة إلى الوضع المالي الصعب الذي تعيشه تونس.

وأكدت الحكومة في بيانها أنها ملتزمة ”بمبدأ العمل التشاركي مع النقابات وتمسّكها بالحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض الاجتماعي الجدي“، مبينة أن شعار الحكومة الحالية هو ”المصداقية والإنجاز الفعلي“.

وجاء بيان الحكومة ردًا على تصريحات للأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري، التي توعد فيها الحكومة التونسية بشن سلسلة من الإضرابات ومقاضاتها دوليّا، إذا رفضت سحب ”المنشور رقم 20“.

وقال الطاهري، في تصريح لموقع ”الشعب نيوز“ التابع لاتحاد الشغل، إن الاتحاد سيطالب الحكومة بسحب المنشور رقم 20، مبينًا أنه ”في حال رفضت سيكون هناك مساران لا ثالث لهما، أولًا سيصبح الإضراب قاعدة، والحوار والمصالحة استثناء، وبالتالي الفوضى، وثانيًا إذا استمر التعنت والرفض سنتوجه إلى المؤسسات الدولية للتحكيم فيما يتعلق بالعمل والنزاعات العمالية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية“.

وأضاف أنه ”من حقنا أن نقاضي الحكومة على ضربها كل الاتفاقيات الدولية، التي تخص الحوار الاجتماعي وحق المفاوضة الجماعية“.

وأثار منشور رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، الذي وجهته إلى جميع الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، جدلًا واسعًا وسط مطالب بسحبه.

ووضع منشور الحكومة شروطًا وضوابط للتفاوض مع النقابات، دون أن تحدّد طبيعة تلك النقابات المهنية، سواء كانت نقابات عُمال أو نقابات أرباب العمل، ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات الوطنية.