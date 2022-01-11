وزير الداخلية التونسي يحيل 6 قيادات أمنية على "التقاعد الوجوبي"

قرر وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، إحالة 6 قيادات أمنية على ”التقاعد الوجوبي“.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تمت إحالة القيادات على التقاعد بعد أن ناقش المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي، أمس الإثنين، ملفاتهم.

وتأتي الإحالة في سياق إبعاد القيادات الأمنية القريبة من الأحزاب، منها حركة النهضة الإسلامية، في الوقت الذي أصدر فيه وزير الداخلية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارًا بإنهاء مهام 34 كادرًا أمنيًا كانوا يحملون صفة ”مكلف بمأمورية“.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن وزير الداخلية أذن بالتدقيق في ديوانه، وأنه قرر إنهاء صفة ”مكلف بمأمورية“ قالت الوزارة إنها تتعلق بـ34 كادرًا.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ إن ”هذه هي أول مهمّة تدقيق يمضي عليها الوزير منذ توليه الوزارة، وتتعلق بمصالح ديوانه، وإن المهمة تهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة على عمل مختلف المصالح بالديوان وضبط المهام بكل دقة وترشيد النفقات، والمحافظة على المال العام“.

وأضافت الوزارة أن ”الوزير أذن بإنهاء صفة مكلف بمأمورية لـ34 كادرًا يتمتعون بمنح وامتيازات دون مباشرة أية مأمورية بالديوان، وأن ذلك يأتي في إطار تكريس الشفافية، وإرساء الحوكمة الرشيدة صلب وزارة الداخلية“.

وكان الوزير وقّع على قرارات بالإحالة على التقاعد الوجوبي لـ18 من كبار القيادات الأمنية، وضمت القائمة شخصيات كانت قد صدر لها تصعيد وظيفي من رئيس الجمهورية، وآخرين من “الأمن الموازي”، وآخرين تم تصنيفهم من “كفاءات الوزارة” وفق ما ذكره موقع ”الشارع المغاربي“ المحلي.

وشهدت وزارة الداخلية، على امتداد الأشهر الأربعة الماضية، تعديلات وإقالات شملت عددًا من القيادات الأمنية تخص أجهزة الاستعلامات، والأمن الداخلي، ومختلف الأسلاك الأمنية التابعة للوزارة.

ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 25 يوليو/تموز الماضي، جملة من الإجراءات الاستثنائية شملت: تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي، صدرت في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية قرارات عدة بإعفاء مسؤولين بمناصب أمنية عليا.

ويعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أن وزارة الداخلية تُعدّ من أكثر الوزارات التي خضعت على امتداد العقد الأخير للتجاذبات والصراعات السياسية.