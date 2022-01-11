السفير الأمريكي في ليبيا يجدد دعم بلاده لانتخابات تفضي لحكومة "قوية وموحدة"

أكد السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين سلطة منتخبة قوية وموحدة، تؤدي إلى الاستقرار.

وقال السفير في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، مبينا فيها أنه تحدث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، وأكد له دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تأجيلها.

1/3 السفير نورلاند: "أجريت اليوم محادثة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أعبّر عن دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في #ليبيا بعد تأجيلها في ديسمبر. pic.twitter.com/IJZ4ziUaKn — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 11, 2022

وأعرب نورلاند عن دعم الولايات المتحدة لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين سلطة منتخبة قوية وموحدة وذات سيادة بما يستحقون، وفق تعبيره.

وأوضح نورلاند أن المشري أكد له في اتصال هاتفي استعداد نحو 3 ملايين ليبي للإدلاء بأصواتهم.

ووصف الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق بسرعة على خريطة طريق، بأنها تمنح ثقة الليبيين بأن الانتخابات ستجرى في أقرب وقت ممكن.

وذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أنه أكد للسفير الأمريكي ضرورة المضي نحو العملية الانتخابية وإجراء انتخابات مبنية على قوانين سليمة ومدد محددة، والدفع بالمسار الدستوري.

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد في وقت سابق أمس الأول، أن الفترة الحالية التي تعيشها ليبيا هي ”اختبار لحسن نية القادة الليبيين الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات“.

3/3 وعبّرتُ من جانبي عن دعم الولايات المتحدة لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين الحكومة القوية والموحدة وذات السيادة والمنتخبة التي يستحقونها. #ليبيا — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 11, 2022

وأعرب نورلاند عن اعتقاده بأن ”القادة الجيدين سيشاركون الآن بنشاط في محاولة إعادة الأمور إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن“.

وشدد على دعم بلاده لهذا المسار، وأنها ستواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف.

وبشأن رؤيته للأسباب التي أدت لتعطيل الاستحقاق، قال نورلاند ”إن السياسة الليبية معقدة، ومن الصعب على المراقبين الخارجيين تحديد أسباب ذلك بالضبط“. وفق تعبيره.

وكثّف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في الأيام الأخيرة من تحركاته ولقاءاته بالمسؤولين والسفراء، آخرهم السفير التركي في طرابلس كنهان يلمز، وتأكيدهما ضرورة اعتماد الدستور في أقرب الآجال حتى يتمكن الليبيون من إجراء انتخابات على أسس سليمة.

وتأجلت الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما يتطلع الليبيون إلى الاتفاق على خريطة طريق لتحديد موعد جديد لهذا الاستحقاق.