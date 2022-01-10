ليبيا.. مليشيا الردع تعتقل فيصل قرقاب

ألقى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الليبي “ مليشيا قوة الردع الخاصة“ القبض مساء الأثنين على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات السابق فيصل قرقاب.

وقال جهاز الردع الذي يتبع المجلس الرئاسي الليبي، في بيان إنه ضبط ”قرقاب” على خلفية اقتحام مكتب رئيس الشركة الحالي بمقرها في شارع الزاوية، مشيراً إلى أن الواقعة قيدت بمركز شرطة باب بن غشير.

وبين أن “ المدعو فيصل قرقاب قام برفقة المدعو محمد الحجازي ومجموعة مسلحة باقتحام مقر ادارة الشركة، وكان الاقتحام بشكل غير لائق تم فيه تكسير أبواب الشركة والهجوم على الموظفين وذلك ادعاءً منهم لتنفيذ حكم صادر لصالح فيصل قرقاب رئيس مجلس الإدارة السابق وحيث أنه لا يزال هناك استشكال ولم يتم الفصل فيه نهائيا، وأنّ الحكم أساساً لا يتم تنفيذه إلا من خلال الجهات القضائية المخولة“.

وأشار الجهاز إلى أنه تم ضبط جميع المتورطين في الواقعة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهم لجهات الاختصاص.

وأكد أن عملية إلقاء القبض جاءت في ظل التعاون الأمني بين جهاز الردع والجهات الضبطية بوزارة الداخلية ومديريات الأمن وما يتطلبه من حماية مؤسسات الدولة واحترام القوانين والأحكام القضائية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أقدم على إقالة فيصل قرقاب من رئاسة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ”متجاهلا التحذيرات من هذه الخطوة التي ستتسبب بحسب مسؤولين في انقسام البلاد، فيما يراها سياسيون محاولة للسيطرة على أموال الشركة“. وفق ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية في حينه.

وعقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات اجتماعها العادي الثاني لسنة 2021، الذي اتخذ به قرار إقالة قرقاب، بديوان مجلس الوزراء.

وقالت الحكومة في بيان إن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من البنود المعتمدة بجدول الأعمال، وكان أهم البنود مناقشة تقرير نشاط الشركة عن الفترة الماضية، وتمت إحالة عدد من الملاحظات بشأنها من حيث اعتماد الميزانية التقديرية وضرورة خلق فرص استثمارية جديدة.

وبحسب البيان، تمت مناقشة التقارير المنبثقة عن اللجان المشكلة من من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأول واعتماد توصياتها، كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.

كما نشرت الحكومة قرار الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بشأن تعيين مجلس الإدارة الجديد، الذي تضمن تكليف مدير عام شركة ليبيانا للهاتف المحمول محمد بن عياد، برئاسة شركة القابضة للاتصالات خلفا لـ قرقاب.

ورفع قرقاب، في وقت سابق، طعنًا في قرار الجمعية العمومية للشركة، القاضي بتعيين محمد عياد خلفاً له.

ووصف قرقاب قرار تغيير مجلس الإدارة بـ“غير القانوني“.

ويشغل قرقاب منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات منذ 2013.