ليبيا.. ويليامز تدعو إلى معالجة "أزمة الشرعية" في المؤسسات الوطنية

دعت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ويليامز، إلى معالجة ما وصفتها بأزمة الشرعية“ التي قالت إنها تواجه المؤسسات الوطنية الليبية.

وشددت ويليامز، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، على ”ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، وبذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية“.

و قالت سـتيفاني ويليامز: ”عقدتُ، مساء اليوم الأحد، جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وناقشنا التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة“.

وأضافت: ”كما هو الحال دائمًا، أثمّن التوصيات البناءة، والمبدئية، والعميقة، التي تقدمت بها المشاركات اللواتي لعبن سابقًا دورًا رائدًا في مداولات الملتقى“.

وجددت المستشارة الأممية التأكيد على ”الجدول الزمني المنصوص عليه في خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى يونيو من هذا العام، باعتباره إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا“، وفق ما جاء في البيان.

وسبق أن اقترحت المفوضية العليا الليبية للانتخابات، يوم 24 كانون الثاني /يناير الحالي، موعدًا جديدًا لإجراء الانتخابات، بعد تعذر إجرائها في موعدها السابق، 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وإعلان المفوضية أن ”القوة القاهرة حالت دون عقد الانتخابات“.

و الأربعاء، اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن الانتخابات تمثل الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وقالت المستشارة وليامز، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: ”التقيت، يوم الأربعاء، رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب“.

وأكدت وليامز أنها ”ناقشت سبل توحيد وتعزيز الجهود للحفاظ على سير العملية الانتخابية“، مؤكدة ”دعم الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، الكامل للمفوضية كمؤسسة مستقلة معنية بالعملية الانتخابية“.

وأضافت المستشارة الأممية أن ”إجراء انتخابات وطنية شاملة، وحرة، ونزيهة، وذات مصداقية في ليبيا، يعد الاستجابة الوحيدة الممكنة للمطلب الأساس والثابت للشعب الليبي، والطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا“، وفق تأكيدها.