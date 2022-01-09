الجزائر.. السجن مدة عامين للناشط المعارض فتحي غراس

قضت محكمة في الجزائر العاصمة، يوم الأحد، بسجن الناشط المعارض، فتحي غراس، لمدة عامين على خلفية تهم أبرزها إهانة رئيس الدولة، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وقالت اللجنة التي تدافع عن المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي، بحسب ما نقلت عنها وكالة ”فرانس برس“، إنه ”صدر الحكم في قضية فتحي غراس: السجن لسنتين، وغرامة 200 ألف دينار“ (نحو 1200 يورو).

وكان الادعاء قد طلب السجن 3 سنوات لغراس، منسق حزب ”الحركة الديمقراطية والاجتماعية“ اليساري الصغير.

وأُوقف ”غراس“، نهاية حزيران/يونيو، وفُتش منزله في ضواحي الجزائر العاصمة.

ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، حوكم فتحي غراس بتهم ”الإساءة إلى رئيس الجمهورية“ عبدالمجيد تبون و ”إهانة هيئة نظامية“ و ”نشر معلومات كاذبة من شأنها تعريض النظام العام للخطر، وتقويض الأمن، والوحدة الوطنية“.

ومن المنتظر أن يستأنف غراس الحكم.

وشارك غراس (47 عامًا)، وهو ناشط معروف في صفوف اليسار والمعارضة العلمانية، منذ العام 2019، في الحراك الاحتجاجي الشعبي الداعي إلى تغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال، العام 1962.

ويعد حزب غراس، وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.

ويقبع حاليًا أكثر من 200 شخص وراء القضبان في الجزائر على خلفية قضايا تتعلق بالحراك، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

من جهتها، نددت ”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان“ في وقت سابق، ”بحبس رئيس حزب بسبب آرائه“، مطالبة ”بوقف القمع، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي“.

وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي، قال موقع ”الجزائر ألتر“، إن منظمة العفو الدولية، اتهمت في آخر بياناتها السلطات الجزائرية باستخدام القوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين.

وأشار الموقع إلى أن المنظمة قالت إن هؤلاء المحتجين يحاكمون بموجب تهم مثل ”المساس بالوحدة الوطنية أو المساس بالمصلحة الوطنية أو التحريض على التجمع غير المسلح أو إهانة موظفين عموميين أو الأساة إلى رئيس الجمهورية“.

لكن السلطات الرسمية لا تعترف بوجود سجناء رأي، وتعتبر أن المعتقلين متابعون في قضايا جنائية يجرمها القانون، خارج حرية التعبير التي يكفلها الدستور، بحسب المصدر ذاته.