ليبيا.. ستيفاني وليامز تؤجل زيارتها إلى بني وليد

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، اليوم السبت، تأجيل زيارتها إلي مدينة بني وليد، بعد تفجير قاعة كانت ستلتقي بها أعيان ومسؤولي المدينة.

وقالت وليامز، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل ”تويتر“، إنها أجلت زيارتها إلى بني وليد التي كانت مقررة، اليوم السبت، مشيرة إلى أن ”تأجيل الزيارة لا يعني أبدًا إلغاءها“.

وأضافت وليامز: ”أود شكر المجلس البلدي، والمجلس الاجتماعي، على جهودهما الطيبة“، مشيرة إلى أنها ”ستظل حريصة جدًا على زيارة المدينة، ومتابعة التنسيق لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن للاستماع للمسؤولين في إطار مشاوراتها مع مختلف المكونات الليبية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سبب إعلان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، تأجيل الزيارة، هو استهداف ”المعهد الإلكتروني“ الذي كانت ستلتقي فيه أعيان ومسؤولي المدينة بقذيفة ”آر بي جي 7“ أطلقها مجهولون.

وكان عدد من سكان المدينة عبروا، أمس الجمعة، في اعتصام نفذوه عن رفضهم مجيء وليامز إلى مدينة بني وليد.

وقال المتظاهرون في بيان تلي في الاعتصام: ”نرفض زيارة وليامز لبني وليد، بغض النظر عن كونها مدعوة من أحد الأجسام السياسية في المدينة أو بناء على رغبتها، فهي غير مرحب بها، لإنها جزء من المؤامرة على الوطن التي حيكت خيوطها في البيت الأبيض، وما زلنا نعاني منها إلى يومنا هذا“.

وتابع البيان: ”وعدنا شهداءنا الذين سقطوا في مواجهة الناتو، ألا تدنس ثرى مدينتنا أقدامهم النجسة“، وفق تعبيرهم.

وأضاف المتظاهرون في بيانهم: ”على الرغم من أن الأقدار قد مكنت العملاء، والخونة، والمأجورين، من الوطن إلا أن مدينة بني وليد ظلت الصخرة الكأداء في وجه هذه المؤامرة، وظل أهلها على العهد الذي سطر بدماء أبنائها للوطن وقائده الرمز العقيد معمر القذافي“.

وتابع البيان: ”يتقدم أهالي مدينة بني وليد بالنصح لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز بأن تهتم بملف الانتخابات الذي كلفت به، رغم أنها هي من أفسدت الانتخابات، وألا تتدخل في شأن قبائلنا ومدننا الحبيبة، وذلك على اعتبار أن المصالحة شأن داخلي خاص بين الليبيين“.