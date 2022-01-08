ليبيا.. الناظوري يلتقي الحداد لبحث توحيد الجيش وإخراج المرتزقة

انتهى قبل قليل الاجتماع المغلق الذي جمع القائد العام للجيش الوطني الليبي المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري مع رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية اللواء محمد الحداد بفندق المهاري بمدينة سرت، وهو ثاني لقاء من نوعه يجمع الطرفين في أقل من شهر.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، إن عددا من ضباط المنطقة الغربية حضروا الاجتماع، دون تفاصيل إضافية.

بدوره، أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ومدير مكتب القائد العام للجيش الليبي، الفريق خيري التميمي، أن اللقاء الذي جمع الناظوري والحداد، هو استكمال لاجتماع سابق في إطار برنامج لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع الثقة بين الطرفين.

وأضاف التميمي في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن ”هذه الخطوة تمشي في الطريق والاتجاه الصحيح“، مشيرا إلى حضور شخصيات عسكرية من الطرفين لقاء اليوم.

بدورها أكدت وسائل إعلام ليبية، أن أعضاء لجنة 5+5 العسكرية حضروا الاجتماع، الذي ناقش عددا من القضايا التي سبق أن ناقشها القائدان في اجتماعهما السابق قبل أقل من شهر؛ بهدف استكمال البحث فيها.

ونقلت صحيفة ”المستقبل“ الليبية عن مصادر لم تسمها، أن الاجتماع ناقش الترتيبات الجارية حاليًا لترحيل دفعة من المقاتلين الأجانب، والتي تأتي بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الفرنسية، ترحيل الجيش الوطني الليبي 300 من المرتزقة الأجانب، في خطوة أشادت بها، واعتبرتها ”بادرة إيجابية“ لكسر الجمود في ليبيا.

وذكرت المصادر، أن هناك قوائم أعدت ومدون فيها أسماء الدفعة الثانية من المقاتلين الأجانب المقرر مغادرتها البلاد، مرجحة أن تكون من غرب ليبيا، بعد البادرة التي قدمها ”الجيش الليبي“ في وقت سابق.

وتوقعت بعض المصادر، أن يكون اللقاء قد تطرق لأزمة توقف صرف رواتب الجيش الليبي، خاصة بعد أن كشف مسؤول عسكري ليبي، أن هناك وساطات من اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ”5+5“ لحل الأزمة، قبل أن تدخل ”منعطفًا خطيرًا“، وفق تعبيره.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الذي عقد بين الناظوري والحداد في مدينة سرت، يوم 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتركزت أهم المباحثات التي عقدها الطرفان خلال الاجتماع السابق، حول وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء جيش ليبي، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض، إلى جانب وضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة.