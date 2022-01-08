عبد الإله بنكيران: رجعنا للخبز والزيت بعد الكيك والعجائب

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران، إن حزبه يعيش أزمة مالية خانقة، واصفا الوضع بسخريته المعهودة، ”رجعنا للخبز والزيت، بعد الكيك والعجائب“.

وأكد بنكيران أن الحزب قد يُفلس، إذا دفع لوزارة الداخلية المبلغ الذي تطالبه به، داعيا الأعضاء إلى المساهمة في التمويل.

من جهته، صرح رئيس الحكومة المغربية السابق في لقاء داخلي، أنه ”فيما يخص ميزانية الحزب، فإن المال الذي نتوفر عليه الآن، إذا دفعنا لوزارة الداخلية، لن يبقى عندنا فلس واحد“، حسب ما أورده موقع ”اليوم 24“ المقرب من الحزب.

وتوصل الحزب الإسلامي الذي قاد الحكومة بالمغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، برسالة من المجلس الأعلى للحسابات نهاية العام الماضي، بعث مثلها لأحزاب أخرى، يطالبه فيها بإعادة مبلغ يناهز 800 مليون سنتيم (حوالي 800 ألف دولار)؛ بسبب عدم تحصيله لنتائج مهمة في انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويسعى المجلس إلى استرجاع تلك الأموال التي اعتبرها ”غير المستحقة، وغير المستعملة، وغير المبررة، التي تلقتها (الأحزاب) في إطار دعم الدولة للحملات الانتخابية ومصاريف التدبير“.

في السياق ذاته، كشف بنكيران أن الحزب مدين لنحو 30 من أعضائه منذ الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن ”بعضهم تخلوا عن هذه الديون، بينما تم إخبار آخرين بأنهم سيحصلون على جزء منها“.

ودعا أعضاء الحزب إلى العودة إلى أداء التزاماتهم المالية، معتبرا أن المرحلة هي مرحلة ”الانضباط، والتضحية، والمساهمة المالية“.

وأضاف أن ”الحزب، حاليا، لا طاقة له إلا بتدبير مقره المركزي، بعدما تراجعت ميزانيته من 30 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم فقط“، لذا دعا المسؤولين في الجهات، والأقاليم إلى البحث عن سبل لتمويل المقرات؛ لأن الحزب لم يعد له قدرة على ذلك.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، قد أوقف أشغال إنشاء مقره المركزي الجديد، الذي كان من المقرر بناؤه بحي الرياض الراقي في العاصمة الرباط، على مساحة 2429 مترا مربعا، وبتكلفة تناهز 38.5 مليون درهم (أكثر من 4 ملايين دولار).

ويعيش حزب العدالة والتنمية المغربي ضائقة مالية؛ بسبب تقليص كبير في موارد دعم الدولة المخصصة له، نتيجة تراجعه في انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.