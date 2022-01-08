برلماني تونسي: الاستشارة الوطنية غامضة ومخرجاتها جاهزة مسبقا (فيديو)

قال البرلماني التونسي حسونة الناصفي إن الاستشارة الوطنية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد غامضة بطريقة كبيرة، ومخرجاتها جاهزة مسبقا.

وأضاف الناصفي، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”هذه الاستشارة هي مجرد ذر للرماد، ولا أعتقد أنها استشارة ستفضي إلى ما ينتظره التونسيون بشكل موضوعي“.

وأشار إلى أن ”أحزابا سياسية لها حجمها دعت إلى مقاطعة هذه الاستشارة التي تمت الدعوة إليها بطريقة مسقطة، وأعتقد أن مخرجاتها أيضا ستكون مسقطة، بل هي جاهزة وسيتم الإعلان عنها بعد انتهاء آجال هذه الاستشارة“.

ورأى البرلماني التونسي أن ”خارطة الطريق التي طرحها سعيد ويسوق لها البعض على أنها الحل، نسوا أننا في أحكام التدابير الاستثنائية التي من المفترض أن تكون آجالها قصيرة، كما أنّ خارطة الطريق هي روزنامة انتخابية، لكن بأي قانون وبأي دستور وتحت أي نظام سياسي سيتم ذلك وعلى أي أساس، ونحن نعتقد أنه ستكون هناك إملاءات وإسقاطات، وليس بهذه الطريقة يتم التغيير وإصلاح الأوضاع في تونس“.

وأشار الناصفي إلى أنّ ”الأحزاب التي تلتقي عند نفس الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد كانت تتصارع دون موجب، ولم يستفد من ذلك سوى حركة النهضة والتيارات الشعبوية، واليوم لا بد من اجتماع هذه القوى حتّى تكون لدينا عائلة سياسية تجمع كل هذه القوى؛ لأن نقاط التقائها أكثر من نقاط الاختلاف بينها، خاصة في ما يتعلق بالوضعية السياسية التي تعيشها تونس“.

واعتبر البرلماني التونسي أن ”وضع القيادي البارز في حركة النهضة نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية لا يقدم رسائل طمأنة من الناحية الحقوقية، وأنه مع محاسبة من أخطأوا محاسبة عادلة وأمام قضاء مسؤول“.

ورأى أن ”وضع البحيري يطرح عدة نقاط استفهام، حيث يجري الحديث عن إقامة جبرية لا عن عملية توقيف، ونحن نعلم موقف التونسيين من موضوع الإقامة الجبرية“.

وقال الناصفي: ”نحن مع محاسبة كل طرف، لكن بطريقة فيها احترام للحريات وحقوق الإنسان، وتكون محاسبة عادلة أمام سلطة قضائية مسؤولة قادرة على تقييم وتقدير كل تبعات التهم المنسوبة للشخص المعني، سواء كان سياسيا أو غير ذلك“.

واعتبر الناصفي أنّ وضعية البحيري يجب أن نأخذها من هذا المنحى، معتبرا أن الطريقة التي تم بها وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية لا يمكن أن يقبل بها أي تونسي.

وتعليقا على قرار اعتزاله العمل السياسي، قال الناصفي: ”نحن نعيش في مناخ سياسي قذر لا يخلو من حملات التشويه، وأصبحت معايير تقييم الأحزاب والطبقة السياسية تتمثل في القدرة على التشويه والسب والكذب والنفاق والانتهازية السياسية“.

وأضاف: ”بالتالي فإنّ هذه الظروف نضيف إليها ما يحصل بعد 25 يوليو/ تموز، وإقامة حكم شخص واحد انفرد بكل السلطات وإلغاء عديد المؤسسات والهيئات الوسيطة التي كانت قادرة على تعديل المشهد السياسي، في مثل هذه الظروف أرى أن هذا المناخ لا يمكن أن يشجع أي شخص على ممارسة العمل السياسي“.