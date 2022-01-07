متظاهرون ليبيون يهددون بالعصيان المدني إذا لم يتم إجراء الانتخابات

طالب متظاهرون ليبيون، اليوم الجمعة، المفوضية العليا للانتخابات بنشر القوائم الأولية لمرشحي مجلس النواب، ورئاسة الدولة، ”وهي خطوة تسبق إجراء الانتخابات“.

وخرج المئات من المتظاهرين في العديد من المدن الليبية للمطالبة بحقهم في الانتخابات، واختيار من يمثلهم، رافعين شعارات أبرزها: ”الانتخابات خيارنا الوحيد“، و“الشعب من يقرر مصيره“.

وأكد المتظاهرون في بيان تُلي في اعتصام أقيم في ساحة الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس تحت عنوان ”جمعة الغضب“ أن على المفوضية تنفيذ حق الشعب الليبي بممارسة حقه الديمقراطي، وتحقيق موعد الانتخابات المعلن.

وأعلن المتظاهرون رفضهم القاطع لأي خريطة طريق جديدة، ورفضهم للعب بالإعلان الدستوري أو تعديل الدستور ”إلا بعد انتخاب برلمان جديد“.

وأكد المتظاهرون استمرارهم في اعتصامهم، ونيتهم تصعيد إجراءاتهم بما فيها العصيان المدني على مستوى ليبيا، إلا إذا تحققت مطالب الشعب بالعيش الكريم، واختيار جسم تنفيذي وتشريعي جديد، وهتف المتظاهرون: ”لا للتمديد، ولا للتزوير، نريد برلمانًا جديدًا“.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم تأجيل الانتخابات ومطالبة المجتمع الدولي تنفيذ وعوده بحماية الشعب الليبي، قائلين:“الاستحقاق الانتخابي حق لكل مواطن ومواطنة“.

كما طالب المتظاهرون ”بمحاسبة معرقلي الانتخابات، معلنين رفضهم لأي خريطة طريق جديدة لتقاسم السلطة، وزيادة مدة استمرار الأجسام السياسية الموجودة حاليًا في العبث بمصير الشعب الليبي“.

وكان 76 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب المقبل من مختلف الدوائر بالمنطقة الجنوبية، قد قاموا بالدعوة إلى ”عصيان مدني شامل لكافة مؤسسات الدولة إلى حين تنفيذ مطالبهم“، المتمثلة في تحديد موعد للانتخابات وفق مقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، منوهين إلى أنهم سيتوجهون إلى القضاء لرفع دعاوى في حال عدم تنفيذ مطالبهم، بحسب ما أوردته صحيفة ”الوسط“.

وشدد المرشحون في بيان أصدروه، الأربعاء، على ضرورة ”تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس النواب في الموعد المقترح من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يوم 24 يناير 2022“.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت عن تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ”بسبب وجود قوة قاهرة تمنع إجراءها“.

واقترحت المفوضية أن تُجرى الانتخابات في موعد جديد، هو 24/كانون الثاني المقبل، لكنها قالت أن تحديد موعد جديد من اختصاص مجلس النواب.