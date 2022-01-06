ويليامز: دعونا مجلس النواب الليبي لوضع جدول زمني لعقد الانتخابات‎‎

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، إنها دعت مجلس النواب لوضع جدول زمني محدد لعقد الانتخابات في ليبيا.

وذكرت وليامز، في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع ”تويتر“، أنها التقت، اليوم الخميس، في مقر مجلس النواب بطرابلس، مع لجنة خارطة الطريق لبحث المرحلة المقبلة.

وقالت ويليامز: ”كان لدينا اجتماع مبدئي إيجابي مع لجنة خارطة الطريق لمجلس النواب في مكتب البرلمان في طرابلس، وأثنيت على اللجنة لتنوع أعضائها وروح الوحدة التي تحلت بها، ورغبتها الواضحة في البناء على هذه النوايا الحسنة المتجددة“، وفق تعبيرها.

وبينت أن اللجنة حددت خطتها للاجتماع خلال فترة قصيرة بعدد من الفئات والأحزاب المختلفة في جميع أنحاء ليبيا لمناقشة المسار الدستوري، قائلة إنها ”شددت على أهمية اتباع نهج عملي ومقيد بالوقت مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على الزخم للانتخابات، واحترام الالتزام تجاه 2.8 مليون ناخب مسجل في ليبيا“.

وأضافت ويليامز أنها ”عرضت دعم الأمم المتحدة في أي جهود من شأنها أن تساعد في جمع الليبيين معًا لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة“.

وسبق أن اقترحت المفوضية العليا الليبية للانتخابات يوم 24 كانون الثاني /يناير الحالي موعدا جديدا لإجراء الانتخابات، بعد تعذر إجرائها في موعدها السابق 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وإعلان المفوضية أن ”القوة القاهرة حالت دون عقد الانتخابات“.

وأمس الأربعاء، اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن الانتخابات تمثل الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وقالت وليامز، في تغريدة على حسابها الرسمي في ”تويتر“: ”التقيت، اليوم الأربعاء، رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب“.

وبينت وليامز أنها ”ناقشت سبل توحيد وتعزيز الجهود للحفاظ على سير العملية الانتخابية“، مؤكدة ”دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الكامل للمفوضية كمؤسسة مستقلة معنية بالعملية الانتخابية.“

وأضافت وليامز أن ”إجراء انتخابات وطنية شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية في ليبيا، تعد الاستجابة الوحيدة الممكنة للمطلب الأساسي والثابت للشعب الليبي، والطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا“، وفق تأكيدها.

وجاء لقاء ستيفاني ويليامز بالسايح، بعد يوم من لقائها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعلي اللافي، بحثت خلاله دعم الحل السياسي للأزمة، وأكدت ”أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيدا لإجراء الانتخابات“، وفق قولها.