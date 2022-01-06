"المجلس الأعلى" في ليبيا يطالب بقوانين توافقية مع البرلمان لإنجاح الانتخابات

أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، ضرورة تفعيل المسار الدستوري، وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب؛ من أجل إنجاح الانتخابات القادمة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وعقد المجلس، اليوم، جلسته العادية الـ 72، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث ناقش الأعضاء آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد، وفق ما أكده بيان للمجلس نشره على صفحته الرسمية في ”فيسبوك“.

وتأتي هذه الجلسة غداة عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وملف الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإنجاز العملية الدستورية والانتخابية من خلال الاستفتاء على الدستور وإصدار قوانين توافقية، وإنهاء المراحل الانتقالية.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أكد، في وقت سابق، تمسكه بضرورة إجراء استفتاء على الدستور وإصدار قوانين توافقية للعملية الانتخابية؛ من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.

ووفق مصادر من داخل المجلس، فإنّه يجري الإعداد لتشكيل لجنة شبيهة بلجنة إعداد خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان الليبي؛ لمواصلة مشاورات اللجنتين حول شكل المرحلة المقبلة.

وكان البرلمان الليبي قد شكّل، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجنة نيابية مكونة من 10 نواب؛ للتواصل مع كافة الأطراف في البلاد؛ لوضع تصوّر سياسي لخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، بعد إعلان مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر / كانون الأول الماضي.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأحد الماضي، تواصل المجلس الأعلى المباشر وغير المباشر مع رئاسة مجلس النواب؛ في محاولة لحل الأزمة، محذرا البرلمان من عدم التوافق مع مجلس الدولة باعتباره طرفا في العملية السياسية، والقفز على الاستحقاقات في الاتفاق السياسي، وفق تعبيره.

وقال المشري في جلسة لمجلس الدولة، إنه لا يوجد إلى حد الآن تصور واضح ودقيق لحل الأزمة، مشيرا إلى وجود مساريْن لخريطة الطريق مع خطوط عريضة.

وأوضح أن المسار الأول تتبناه الدول الخمس ”3+2″، أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى إيطاليا وألمانيا، وهو يدعو إلى إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يونيو / حزيران 2022، حيث لا خروج من خريطة الطريق، ولا يتطلب الأمر تعديلا في السلطة التنفيذية، أما الخيار الثاني فهو مطروح من قوى سياسية محلية، وسيتناوله مجلس النواب، وفيه إطالة للفترة الحالية لكي لا تكون هناك فترة انتقالية أخرى، وفق قوله.