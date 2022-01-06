"جون أفريك": برنامج "مصالحة" يحدث ثورة في مكافحة التطرف بالمغرب

بدأ برنامج ”مصالحة“ الذي أطلقه المغرب سنة 2017 لمكافحة التطرف يؤتي ثماره، مع استفادة عدد من الموقوفين سابقا في قضايا تتعلق بالإرهاب، في الاندماج مجددا في المجتمع ونبذ خطاب التطرف، وفق تقرير لمجلة ”جون أفريك“.

وقال التقرير إن ”المغرب في مقاربته لمكافحة التطرف لا يكتفي بمنع الهجمات وتحييد الفاعلين، وإنما يعتمد إستراتيجية متعددة الأبعاد لا تستند إلى النهج الأمني فحسب، وبالتالي تُعدّ المملكة واحدة من رواد سياسات مكافحة التطرف، والتي هي أيضا موضع نزاع شديد في أوروبا، وخاصة في فرنسا، حيث يتم التشكيك في فعاليتها بانتظام“.

وأوضح التقرير أن ”إعادة تنظيم المجلس الأعلى للعلماء في العام 2004، وهو الوحيد المخول بإصدار فتاوى، أتاحت محاربة مُصدري الفتاوى المنتمين إلى الإسلام المتشدد بشكل فعال، لكن برنامج المصالحة الذي انطلق في العام 2017 يشكل التجربة الأكثر أصالة في مكافحة الإرهاب في المغرب، وتقوم على مبدأ رعاية ومرافقة الموقوفين لأسباب إرهابية“.

ويروي التقرير قصة محمد دامير، وهو مغربي يبلغ من العمر 48 عامًا وأب لثلاثة أطفال، مستفيد سابقًا من هذا البرنامج وكان حُكم عليه بالإعدام بتهمة ”الإرهاب“ في أعقاب هجمات 2003 – التي لم يكن متورطا فيها – عن عمر يناهز 26 عاما، وبعد الهجمات ردت السلطات المغربية بمداهمات في دوائر على صلة بالمتشددين.

وأشار التقرير أن دامير، الذي يتردد على الجماعات غير المسلحة والمساجد التي تكثر فيها الخطب الصارمة، كان من بين المعتقلين وقضى ما مجموعه خمسة عشر عامًا وثلاثة عشر يومًا في السجن. ويعزو تطرفه إلى ”نقص النضج مع الافتقار إلى الخلفية العلمية والثقافية“.

وينوه التقرير إلى تجربة دامير بالقول إنه ”بعد سنوات السجن الأولى بدأ الشاب بدراسة القانون الدولي باللغة الفرنسية عن بعد، ثمّ أُجبر على حضور الدروس جسديًا من أجل بلوغ درجة الماجستير، فالتحق بإجازة في علم الاجتماع بالرباط ثم بكلية علم النفس بسلا، قبل أن يبدأ دراسة البكالوريوس في العلوم الشرعية بكلية تطوان“.

ويتابع التقرير: ”كان يدعي أنه قرأ أكثر من 1500 كتاب بثلاث لغات مختلفة أثناء احتجازه، وتمّ في البداية تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا قبل أن يأتي برنامج مصالحة الذي سيكون بالنسبة له طوق نجاة حيث خضع لبرنامج شامل لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء مشروع فردي ليكون قادرًا على أن يصبح مستقلاً“.

وأكد التقرير أنه ”من بين أول 25 مستفيدًا من البرنامج، حصل 15 على عقوبة مخففة، وحتى الآن ثمة شخص واحد فقط من الذين شاركوا في البرنامج فشل في الاندماج“.

وبحسب دامير، فإن جميع المعتقلين المفرج عنهم ”وجدوا طريقا للسلام“، وهو ”نجاح لا يمكن إنكاره بعيدًا عن الجدل الذي أثارته برامج مكافحة التطرف في أوروبا“، وفق التقرير.