تونس.. "المجلس الأعلى" يرفض إصلاح القضاء بمراسيم رئاسية

أعرب المجلس الأعلى للقضاء التونسي، مساء الأربعاء، عن رفضه إصلاح القضاء بمراسيم رئاسية، وذلك ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد بشأن ضرورة إصلاح المنظومة القضائية.

وقال المجلس -وهو هيكل يشرف على تسيير القضاء في تونس- إنه ”يرفض أن يتم إصلاحه في إطار التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/ تموز الماضي“، والتي تتضمن تجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وحذر المجلس في بيان له، مما اعتبره “خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة“.

كما حذر من ”تبعات زعزعة الثقة في المؤسسة القضائية“، داعيا القضاة إلى ”مواصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والإرهاب والبت في النزاعات في آجال معقولة“.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانه ردا على الرئيس قيس سعيد، الذي يخوض منذ فترة معركة مع المجلس ومع خصومه السياسيين، بشأن استقلالية القضاء.

وأصدرت أحزاب تونسية، بيانات نددت فيها بما اعتبرته ”محاولة سعيد السيطرة على القضاء“.

وأعرب قضاة وسياسيون عن استنكارهم لما يعتزم سعيد القيام به، بينما لا يزال الرئيس التونسي يوجه انتقادات لإذاعة للقضاء ويطالب بإصلاحه.

وتتالت مؤخرا لقاءات عقدها الرئيس التونسي، قيس سعيد، بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتي صرح خلاها بأن ”القضاء مريض“ ويجب إصلاحه، ورد القضاة على تصريحات سعيد مشددين على تمسكهم برفض تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

وأعربت حركة النهضة الإسلامية، عن دعمها للمجلس الأعلى للقضاء، مشددة على مساندتها لدعوته الرئيس قيس سعيد إلى ”احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة“.

وطالبت حركة النهضة في بيان صادر عنها مؤخرا ،الرئيس سعيد بـ“الكف عن محاولة تطويع القضاة لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 التي شهد المراقبون في الداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيا والطعن في القوانين التي شرعها البرلمان وتبرير حله“، على حد تعبير البيان .

من جانبها، عبرت حركة ”أمل وعمل“، عن ”رفضها القاطع لتدخل الرئيس قيس سعيد في شؤون السلطة القضائية“.

واستنكرت الحركة في بيان صادر عنها ما وصفته ”تعمد رئيس الجمهورية ترذيل السلطة القضائية بوصفها بالوظيفة“، مشددة على أن سعيد ”اعتبر أن القضاة مجرد موظفين يتلقون أوامرهم منه، ملغيا بذلك آخر مقومات الدولة المدنية“، بحسب الحركة.

وشددت الحركة على رفضها التام لما أسمته ”محاولات تطويع المجلس الأعلى القضاء للحكم خارج القوانين“.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، وجه مؤخرا انتقادات لاذعة للسلطات القضائية، على خلفية اكتشافه قضية مازالت تصف الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بـ“الفار“.

وقال إنه أثناء القيام بعمل جرد للقضايا في تونس، اكتشف وجود قضية ضد الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، مازالت جارية، وتم اعتباره في حالة فرار بالرغم من أنه متوفى.

وأضاف قيس سعيد، خلال لقائه بعدد من ممثلي السلطة القضائية في قصر قرطاج: ”إلى متى سيتواصل الأمر على ما هو عليه في القضاء، رغم أنه أهم من كل السلطات؟“، لافتا إلى أن من يدخل قصر العدالة يجب أن يشعر بالراحة لا بالخوف.