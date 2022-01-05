لإرساء شراكة جديدة بين البلدين.. شتاينماير يدعو ملك المغرب لزيارة ألمانيا

قال الديوان الملكي المغربي، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير وجه دعوة للعاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة ألمانيا؛ من أجل إرساء شراكة جديدة بين البلدين“.

جاء ذلك في رسالة من رئيس ألمانيا إلى العاهل المغربي، بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022، قال فيها إن ”المغرب قام تحت قيادتكم بإصلاحات واسعة“، مذكرا في الوقت نفسه بـ“دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب“.

وأضاف الرئيس الألماني: ”أثمن عاليا مبادراتكم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي“، منوها إلى أنه ”بفضل التطور الديناميكي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية في أفريقيا“.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد شتاينماير في رسالته أن ”ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم في 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل لاتفاق لهذا النزاع الإقليمي“، كما لفت إلى ”دعم بلاده منذ سنوات عديدة لمسلسل الأمم المتحدة؛ من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف“.

وحرص الرئيس الألماني في رسالته على ”إبراز الدور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي“، مشيدا ”بالمساهمة الكبيرة لبلدكم من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، في هذا الإطار، سجل الالتزام المتفرد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي، وهو أمر ضروري بالنسبة لبلادي وأمنها“.

وأنهى الرئيس الألماني رسالته بقوله: ”نعتبر النموذج المغربي لتكوين الأئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف، وأن بلدي وأنا شخصيا ممتنون لكم للغاية على انخراطكم الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا“.

وكان المغرب استدعى سفيره في برلين في أيار/مايو الماضي؛ للتشاور بسبب ”المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة“، وذلك في إشارة إلى موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية، ورد فعلها بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على المنطقة التي تطالب جبهة البوليساريو باستقلالها.

وعبّر المغرب حينها عن استيائه من عدم دعوته إلى مؤتمر برلين الذي عقد في 2020 بشأن ليبيا، معتبرا أن في ذلك ”عدم احترام الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية، بعد كل الجهود الحميدة التي بذلها المغرب ويبذلها في المسألة الليبية“.