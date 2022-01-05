"جون أفريك": توقيف نور الدين البحيري ورقة الرئيس التونسي لامتصاص غضب الشارع

رأت مجلة ”جون أفريك“ الصادرة باللغة الفرنسية، أن توقيف الوزير التونسي السابق والقيادي في حركة ”النهضة“ نور الدين البحيري، يعد ”ورقة“ لعبها الرئيس التونسي قيس سعيد لامتصاص غضب الشارع بعد أشهر من الانتظار وغياب الإصلاحات والمحاسبة.

وقالت المجلة في تقرير لها، إنه رغم التوضيحات التي قدمها وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين بخصوص توقيف البحيري ”بشبهة الإرهاب“ فإن اعتقال الرجل لا يزال يثير التساؤلات ويكشف عيوب الانقسامات بين مؤسسات الدولة.

وأوضح التقرير أنه لفهم قرار توقيف القيادي في حركة ”النهضة“ ووضعه تحت الإقامة الجبرية يجب فهم ما حصل في 25 تموز/يوليو الماضي حين قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي وتولي جميع الصلاحيات.

وأشارت إلى أن جزءا كبيرا من التونسيين الذين يرفضون حكم الإسلاميين يعتبرون أن سعيّد يعمل ضد النهضة التي أزعجت حكمه والتي سيطرت على البرلمان، ولكن سعيد قبل كلّ شيء كان ملتزما بالتعامل مع الفساد وضمان إعادة توزيع عادلة للثروة بفكرة إنشاء نظام سياسي جديد، وفق تفسيره.

طعنة في خاصرة الحرية

ووفق التقرير، فإنه ”بعد ستة أشهر من إجراءات 25 تموز/يوليو الماضي ينزعج التونسيون الذين سئموا الانتظار من بطء وتيرة الإصلاح ويقلقون من وضع اقتصادي فوضوي، ومن ثمة جاء توقيف المحامي نور الدين البحيري، وزير العدل السابق والرئيس السابق لكتلة حركة ”النهضة“ البرلمانية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، استجابة جزئيا لنفاد الصبر هذا“، بحسب تعبيره.

وحول اتهامات الاختطاف التي أطلقتها حركة ”النهضة“، رد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، في مؤتمر صحفي عقده في 3 كانون الثاني/يناير، بأن الأمر يتعلق بإقامة جبرية وهو قرار إداري معمول به بالنظر إلى حالة الطوارئ السائدة في تونس، وبالتالي فإن لوزير الداخلية سلطة وضع أي شخص يرى فيه خطرا على البلاد قيد الإقامة الجبرية وبالتالي الاعتقال وهو ما استُخدم في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد في بداية ”حربه على الفساد“ عام 2017، بحسب التقرير.

وتابع التقرير أنه ”بغض النظر عن شرعية العملية، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان ثاروا على الأساليب التي تذكرهم بأساليب النظام القديم، وبالتالي فهم يقدمون خدمة للإسلاميين الذين يمارسون اليوم لعبة تقديم الاعتقال كطعنة في خاصرة الحرية والديمقراطية“ بحسب تعبيره.

وأشار التقرير إلى أنه ”في الوقت الذي يحمل الرأي العام نور الدين البحيري مسؤولية عرقلة التحقيقات في مقتل السياسييْن شكري بلعيد ومحمد براهمي في عام 2013 فإن هذه القضايا ليست هي محل الخلاف في نظر وزارة الداخلية.

ونقل عن النائب السابق مصطفى بن أحمد قوله إن ”هناك خطا رفيعا بين حماية أمن الدولة وعدم احترام الحقوق، وعلى أية حال عليك احترام القانون“ وفق قوله.

وخلص التقرير إلى القول إن ”هذه حلقة جديدة من التوترات بين الرئيس قيس سعيد، الذي حاول حل المجلس الأعلى للقضاء وهيئة القضاة، وإن خلف قضية البحيري تبدو مسألة الفصل بين السلطات المطروحة بالفعل“.