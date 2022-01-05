بعد 3 أشهر على استدعائه.. الجزائر تعيد سفيرها إلى فرنسا

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء، أن السفير الجزائري في فرنسا، محمد عنتر داود، سيعود إلى أداء مهامه في باريس ابتداء من يوم غد الخميس، وذلك بعد توتر العلاقات بين البلدين بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبرت الجزائر أنها مسيئة لها ولشعبها.

واستقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السفير محمد عنتر داود، اليوم الأربعاء، حسب بيان للرئاسة الجزائرية نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

#هام#بيان

استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من الخميس 06 جانفي 2022. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) January 5, 2022

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في باريس ”للتشاور“، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر فيها أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 ”ريعا للذاكرة“ كرسه ”النظام السياسي-العسكري“، كما شكك في وجود ”أمة جزائرية“ قبل الاستعمار الفرنسي.

ونقلت الصحيفة أيضا، عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إن ”النظام السياسي العسكري“ الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي على أساس ”كراهية فرنسا“، في تعليقات قالت الجزائر إنها ”غير مسؤولة“.

وكان الرئيس الجزائري، قد صرح مؤخراً، بأن عودة سفير بلاده إلى فرنسا مشروطة بتوفر الاحترام الكامل للدولة الجزائرية، مضيفا أن هذا الاحترام المطلوب يتضمن نسيان أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية.

وأضاف تبون في تصريحاته السابقة للتلفزيون الجزائري، أن ”الجزائر دولة قائمة بكل أركانها، بجيشها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلا لله“.

وأوضحت السلطات الجزائرية أنها ترد على تصريحات وصفتها بـ“غير المسؤولة“، نُسبت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم يتم نفيها.

وأتى الخلاف الدبلوماسي السابق بين الدولتين بعد أيام من خفض فرنسا عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني الجزائر ودول شمال أفريقيا الأخرى.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعرب ماكرون عن أمله في الوصول إلى ”تهدئة“، قائلاً: ”أكن احتراما كبيرا للشعب الجزائري، وأقيم علاقات ودية فعلا مع الرئيس تبون“.

كما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من الجزائر في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى عودة ”العلاقات الهادئة“ بين البلدين بعد التوتر الشديد الذي شهدته منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال لودريان بعدما استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ”أتمنى أن يعود بلدانا إلى نهج العلاقات الهادئة وان يتمكنا من التطلع إلى المستقبل“، حسب ”فرانس برس“.