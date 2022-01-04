تونس.. توقيف البحيري يفجّر أزمة بين وزارة الداخلية والنيابة العامة

نفت النيابة العامة في تونس، اليوم الثلاثاء، ما جاء على لسان وزير الداخلية توفيق شرف الدين بخصوص التهم الموجهة إلى القيادي في حركة ”النهضة“ الموقوف نور الدين البحيري، ما يؤشّر على فتح باب الصدام بين النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وردت النيابة العامة التونسية على تصريحات وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، والتي اتهمها فيها بالتباطؤ في دراسة ملف تزوير وثائق هوية ومنحها لعناصر متشددة، والذي تورط فيه وزير العدل الأسبق والقيادي في ”النهضة“ نور الدين البحيري.

وقالت النيابة العامة في محكمة تونس 1، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنها تستغرب من تصريحات الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الإثنين، بخصوص“ تعطل الإجراءات لدى النيابة العامة حول فتح تحقيق في حصول سوري وزوجته على وثائق هوية تونسية وجوازي سفر تونسيين، تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل“.

وأضاف البيان أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات القانونية في هذه القضية، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمها التقرير الصادر عن الإدارة الفرعية للتحقيق في جرائم الإرهاب.

وأكد مصدر قضائي لـ ”إرم نيوز“، رفض الكشف عن اسمه، وجود استياء كبير في صفوف القضاة؛ بسبب ما قاله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أمس الإثنين، وأضاف المصدر أن القضاة يعتبرون أن ما قام به وزير الداخلية واتهامهم ”بالتباطؤ“ هو ”مواصلة في مسار التحريض ضدهم“.

وشدد المصدر على أن وزير الداخلية يوجه أصابع الاتهام للقضاة، ويواصل سلسلة الاتهامات التي وجهها الرئيس قيس سعيد للقضاة منذ فترة“، وفق قوله.

وعلّق مصدر أمني من جانبه، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، بأن وزير الداخلية اضطر لاتخاذ قرار وضع الوزير نور الدين البحيري بعد أن تباطأ القضاء في حسم ملف وثائق الهوية وجوازات السفر التونسية المزورة“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لـ ”إرم نيوز“، أن الوزير قرر وضع البحيري في الإقامة الجبرية؛ خوفا من هربه خارج تونس بعد أن بلغه أن التحقيقات حول هذا الملف ستشمله“.

وشدّد المصدر على أن ”العلاقة بين وزارة الداخلية والقضاة أصبحت اليوم في أسوأ حالاتها“، مضيفا أن ”الخلافات ستصبح أكثر وضوحا في الأيام القادمة، حيث من المنتظر إلقاء القبض على شخصيات سياسية أخرى متورطة في ملفات ثقيلة“، بحسب وصفه.