مغاربة محتجزون في ليبيا يناشدون الملك محمد السادس إنهاء معاناتهم

ناشدت مجموعة من المغاربة المتواجدين في مركز للاحتجاز في ليبيا العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتدخل شخصيًا لإنهاء معاناتهم، وإخراجهم من الحالة الصعبة التي يعيشونها، وترحيلهم إلى بلادهم.

وجاءت مناشدة مجموعة المغاربة في فيديو يصور الظروف المعيشية الصعبة ”وغير الإنسانية“، على حد تعبيرهم، بمراكز احتجازهم في ليبيا، حيثُ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، وجرى تداوله على نطاق واسع.

وكانت المجموعة الشبابية في طريق الهجرة ”غير الشرعية“ إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، وذلك قبل أن تفشل السلطات الليبية مخططهم وتقوم بإيقافهم، حيثُ استقر بهم الأمر في مراكز احتجاز ”سيئة“، على حد وصفهم.

ولا يزال هذا الملف بدون حل نهائي منذُ بضع سنوات، خصوصا بعدما أوقفت جائحة كورونا بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات المغربية في التفاوض مع نظيرتها الليبية، والتي كانت قد أسفرت عن عودة مجموعة من المحتجزين خلال عامي 2017 و 2018.

وعادت عائلات المحتجزين في ليبيا إلى الاحتجاج أمام مقر وزارة الخارجية بالرباط في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد ما وصفته بـ“تجاهل السلطات المغربية لمطالبهم بترحيل أبنائهم من ليبيا“، خصوصًا أنهم يعيشون أوضاعًا مزرية للغاية، على حد قولهم.

وبدأت احتجاجات عائلات المحتجزين المغاربة منذُ العام 2017، وصرحت بعض الأمهات للصحافة المحلية، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة المغربية وقتها، أنهن شاهدن بحرقة فيديوهات أبنائهن في المعتقلات الليبية، موزعين بين مراكز إيواء وسجون حكومية ومعتقلات ميليشيات مسلحة، ومنهم من أصبح يأكل الأوراق لتسكين آلام الجوع، وسبق أن دخلت مجموعة منهم في إضراب مفتوح عن الطعام قصد ترحيلهم.

وكان ”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان“ طالب في العام الماضي بإطلاق سراح مئات المهاجرين المغاربة، الذين قال إنهم محتجزون في ليبيا دون مسوغ قانوني، وضمن ظروف ”غير إنسانية“.

وبيّن، في تقرير حديث، أنه تلقى معلومات تُفيد بأن المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا يتوزعون على مراكز احتجاز عدة غربي البلاد، حيث يعانون من ظروف صحية صعبة، بينما أصيب عدد كبير من المحتجزين في مركز الدرج بفيروس كورونا.

ودعا المرصد الحكومة المغربية إلى ”بذل جهود أكبر وأكثر جدية“ لإنهاء معاناتهم، كما دعا الحكومة الليبية إلى إطلاق سراح المهاجرين، و“التوقف عن انتهاك حقوقهم داخل مراكز الاحتجاز الرسمية“.