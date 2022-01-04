تونس.. "النهضة" تصف التهم الموجهة ضد البحيري بـ "السياسية"

استنكرت حركة النهضة الإسلامية في تونس، الثلاثاء، التهم الموجهة ضد نائب رئيسها المعتقل نور الدين البحيري، وقالت إنها تحمل ”صبغة سياسية“.

وأعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الاثنين، وضع شخصين بينهما مسؤول في الحركة قيد الإقامة الجبرية؛ بسبب ”تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني، وشبهة إرهاب جدية“، وفقا لرويترز.

وكانت السلطات التونسية ألقت القبض، الجمعة، على البحيري القيادي بحزب النهضة، وعضو البرلمان المعلقة أعماله، ووزير العدل السابق.

وتم اعتقال البحيري من أمام منزله في محافظة بن عروس التونسية، عندما كان برفقة أبنائه وزوجته المحامية سعيدة العكرمي، التي حاولت تصوير مشهد اعتقاله، لكن العناصر الأمنية منعتها من ذلك، وفق قولها.

وقالت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المعلقة أعماله، في بيان، إن“التهم الموجهة إلى الأستاذ نورالدين البحيري تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرض له منذ اختطافه الجمعة الفارط“.

وأضافت أن ”الخطوة تعيد البلاد مجددا إلى مربع الاستبداد والمحاكمات السياسية“، ودعت إلى ”إطلاق سراحه“.

وجددت الكتلة الأكبر في البرلمان رفضها لإجراءات الرئيس قيس سعيد، واعتبرتها ”انقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية، وعلى المسار الديمقراطي“.

وأعلن وزير الداخلية التونسي، يوم الاثنين الماضي، وضع شخصين بينهما مسؤول في حزب النهضة الإسلامي قيد الإقامة الجبرية في المنزل؛ بسبب ”تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية“.

ورفعت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

واتهمت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين، قيس سعيد وتوفيق شرف الدين باختطاف نور الدين البحيري، واعتبرت أنّ البحيري ”في حالة اختفاء قسري“.

واعتبرت الهيئة أن قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية ”جاء لتصحيح عملية الاختطاف واقتياد البحيري إلى جهة غير معلومة“.

من جانبه، قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلق، الأحد الماضي، إنه طلب من الرئيس قيس سعيد الكشف عن مكان نور الدين البحيري، المسؤول في حزب النهضة الذي اعتقل يوم الجمعة، وحالته الصحية.