مقتل 3 موريتانيين كانوا ينقبون عن الذهب في الصحراء الغربية

لقي 3 مواطنين موريتانيين مصرعهم أثناء تنقيبهم عن الذهب في المنطقة العزلة بالصحراء الغربية.

وذكر موقع ”صحراء ميديا“ الموريتاني، إن المنقبين تعرضوا للقصف من جهة مجهولة مساء الأحد، بعدما كانوا في منطقة “كليب الفولات” غير بعيد عن الجدار الرملي العازل، الذي أنشأته السلطات المغربية.

وتم التعرف على هويات القتلى من خلال بطاقاتهم الشخصية، ونقلت الجثامين نحو مركز صحي بمدينة الزويرات، عاصمة تيرس الزمور شمال موريتانيا، على متن سيارة إسعاف ترافقها سيارة الدرك الموريتاني.

وأوضح ذات المصدر، أن شركة معادن موريتانيا ”سبق أن حذرت المنقبين من هذه المغامرات، ونظمت حملات للتوعية بخطورة التنقيب غير الشرعي، وخاصة خارج الحدود.“

وتشهد المناطق الشرقية ما بعد الجدار الرملي، توافد أعداد مهمة من المنقبين ومنهم موريتانيون وآخرون جزائريون، يغامرون للبحث عن مناطق جديدة للعثور على الذهب.

لكن المنطقة العازلة بالصحراء الغربية أصبحت شديدة الخطورة، خصوصا بعد تصاعد التوتر بين المغرب من جهة، وجبهة بوليساريو والجزائر من جهة ثانية، مما يجعل أي شخص يدخل المنطقة، مثيرا للشكوك ومشتبها بانتمائه لمعسكر الخصم.

وأعلنت وزارات الخارجية والدفاع والداخلية في موريتانيا، في شهر مايو الماضي، عن مقتل منقب موريتاني وجرح آخر، جراء قصف الجيش الجزائري لقافلة من المنقبين عبرت الحدود إلى داخل التراب الجزائري.

كما تم توقيف منقبين آخرين خلال نفس العملية، وتم تسليمهما لاحقا بعد اجتماع أمني جمع بعض القيادات العسكرية في البلدين.

وسبق أن ذكرت مصادر عسكرية مغربية لصحيفة ”الأحداث المغربية“ سنة 2017، أي قبل تصعيد التوتر بالمنطقة، أن ”المنقبين يخترقون بسياراتهم رباعية الدفع مناطق خطيرة ضمنها تلك التي تنتشر فيها الألغام والمناطق العسكرية على تراب الداخلة وأوسرد، بمحاذاة الجدار العازل، وذلك لمباشرة عمليات التنقيب عن الذهب“.

وأضاف أن عددهم ”أضحى يتزايد بشكل كبير بعد أن أصبحت كمية الذهب المحصل عليها هزيلة جدا“، مما دفع ”ببعض المنقبين إلى الاقتراب كثيرا من الحاميات العسكرية الممنوعة على المدنيين، كما أن تحركات هؤلاء المنقبين تشوش بشكل كبير على أجهزة المراقبة المنتشرة بجانب الجدار العازل“