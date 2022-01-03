وزير الداخلية التونسي يكشف أسباب توقيف قياديين في "النهضة"

كشف وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، يوم الإثنين، أن قراري الإقامة الجبرية، اللذين تم اتخاذهما مؤخرًا ضد القياديين في حركة النهضة الإسلامية، نور الدين البحيري وفتحي البلدي، كانا على خلفية شبهات بيع الجنسية التونسية.

وأضاف، في ندوة صحفية، أن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والمستشار الأسبق لرئيس الحكومة فتحي البلدي، يشتبه بمشاركتهما في تقديم وثائق جنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية، لأشخاص لم يذكر أسماءهم، موضحًا أن هناك شبهة إرهاب في هذا الملف، وقد تم إعلام النيابة العامة بذلك.

وبين وزير الداخلية التونسي أن قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يُتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطرًا على الأمن العام، لافتًا إلى أن قراري الإقامة الجبرية بحق قياديي حركة النهضة لم يكونا ”عبثا“ بل استنادا إلى نص قانوني.

وفتحت السلطات التونسية مؤخرًا تحقيقات مع عدد من المسؤولين والأمنيين في قضية بيع الجنسية التونسية لعدد من السوريين، مبينة أن عددًا ممن حصلوا على الجنسية التونسية ممنوعون من السفر بسبب شبهات إرهابية، واستعملوا الجنسية التونسية للسفر.

وكانت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة البحيري قد رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

واتهمت الهيئة، خلال ندوة صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، الرئيس سعيد والوزير شرف الدين باختطاف البحيري، معتبرة أن الأخير ”في حالة اختفاء قسري“، ورأت أن قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية ”جاء لتصحيح عملية الاختطاف واقتياد البحيري إلى جهة غير معلومة“.

وقال عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني إن ”البحيري يعتبر اليوم قانونيا في حالة اختفاء قسري“، معتبرًا أن ما حصل ”جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي من أخطر الجرائم“، وفق تعبيره.

وشدد على أنه تقدم بدعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس والمفوضية السامية لحقوق الانسان؛ ”وذلك لتتبع كلّ من كان مسؤولا عن ارتكاب هذه الجناية“، بحسب قوله.

واستنكر الكيلاني ما اعتبره ”عدم احترام الحصانة التي يتمتّع بها البحيري“، باعتباره محاميًا ونائب شعب في البرلمان المعلقة أعماله، مبيّنًا أنّ ”التحديد القانوني لوضع البحيري لم يقع إلى الآن، وجميع الجهات التي يمكن استفسارها عن وضعه أكّدت عند الاتصال بها عدم علمها بما حصل“.

وعبّر الكيلاني عن تخوّفه من وضع الحقوق والحريات في تونس، الذي قال إنّه ”بات ينبئ بالخطر“، داعيًا جميع الهيئات والجمعيات الحقوقية إلى التحرّك في هذا السياق.