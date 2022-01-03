البرلمان الليبي يطالب "المفوضية" بتحديد موعد جديد للانتخابات

طالب رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، في ختام جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الإثنين، المفوضية العليا للانتخابات، بالتواصل مع لجنة خريطة الطريق لتحديد موعد جديد للانتخابات التي كانت مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي وجرى تأجيلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن ”جلسة اليوم التي حضرها 80 نائبا، خصصت للاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضائها، وتقدموا بإحاطة للمجلس حول العملية الانتخابية بشكل كامل، إضافة إلى الإجابة على تساؤلات النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس بينما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي“.

وأضاف بليحق في إيجاز صحفي عقب الجلسة أنه ”بعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت لساعات، خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة، وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تقدم المفوضية مقترحا جديدا لمجلس النواب في أقرب الآجال“. وفق تعبيره.

بدوره قال النائب زايد هدية، ”أتمنى من المفوضية بالتعاون مع لجنة خريطة الطريق وضع تاريخ جديد ليس ببعيد ولا قريب لإجراء الانتخابات“، داعيا إلى ”إزالة أسباب القوة القاهرة التي أعلن عنها رئيس المفوضية العليا للانتخابات قبل تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات“، مطالبا ”بوجوب معرفة موقف وزارة الداخلية من الاحتجاجات التي طالت المفوضية ورفضت إعلان القوائم النهائية للمترشحين، التي كشف عنها السايح“.

وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، قد كشف في إحاطته خلال جلسة البرلمان عن ”تهديدات تلقتها المفوضية، بحال نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية“، وقال إن ”إعلان القوة القاهرة لتأجيل الانتخابات، كان بسبب أحكام القضاء خلال فترة الطعون التي لم تستطع المفوضية تجاوزها“.

وأضاف السايح أن ”عناصر القوة القاهرة تتمثل في الأحكام القضائية المتضاربة والأحكام التي صدرت خارج المدة القانونية والتهديدات التي وجهت للمفوضية حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين، وأن المفوضية على تواصل مع وزارة الداخلية التي كانت لديها خطة طموحة لتأمين العملية الانتخابية، لكنها اصطدمت بالواقع السياسي والأمني الذي حال دون تنفيذ الخطة“، موضحا أن ”المفوضية لم تجد موقفا رسميا من مجلس النواب عند اقتحام مقرها، وأنهم كانوا يتوقعون من مجلسي النواب والرئاسي والحكومة إدانة ما تعرضت إليه المفوضية التي وجدت نفسها بمفردها“، حسب تعبيره.