مفوضية الانتخابات الليبية: تلقينا تهديدات لمنعنا من نشر قائمة مرشحي الرئاسة

كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح اليوم الإثنين، عن ”تهديدات“ تلقتها المفوضية، بحال نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وقال السايح، في إحاطة له أمام مجلس النواب، إن ”إعلان القوة القاهرة لتأجيل الانتخابات، كان بسبب أحكام القضاء خلال فترة الطعون التي لم تستطع المفوضية تجاوزها“.

واقترح السايح إجراء الاستحقاق يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، مستدركا: ”إذا بقي الوضع كما هو عليه فيجب تحديد يوم آخر بالتشاور مع مجلس النواب“.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن ”العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون ولم تستطع المفوضية الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين“.

وأوضح أن ”عناصر القوة القاهرة تتمثل في الأحكام القضائية المتضاربة والأحكام التي صدرت خارج المدة القانونية والتهديدات التي وجهت للمفوضية حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين“.

وأشار رئيس المفوضية إلى وجود ”تزوير مفضوح“ في التواقيع وقوائم التزكية، وأنه جرى استخدام أرقام وطنية دون علم أصحابها من قبل بعض المترشحين للحصول على تزكيات، ”لكن الهيئة تنتظر تدخل النائب العام“.

وأفاد السايح، بأن المفوضية على تواصل مع وزارة الداخلية التي ”كانت لديها خطة طموحة لتأمين العملية الانتخابية“، لكنها اصطدمت بما وصفه ”بالواقع السياسي والأمني الذي حال دون تنفيذ الخطة“، وفق تعبيره.

وقال إن المفوضية لم تجد موقفا رسميا من مجلس النواب عند اقتحام مقرها، مبينا أنهم كانوا ”يتوقعون من مجلسي النواب والرئاسي والحكومة إدانة ما تعرضت إليه المفوضية التي وجدت نفسها بمفردها“.

وانطلقت ظهر اليوم الإثنين، جلسة البرلمان الليبي المخصصة للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حول سير العملية الانتخابية، والفرضيات المطروحة للمرحلة المقبلة.

وترأس الجلسة التي انطلقت أشغالها بشكل مغلق، رئيس البرلمان المكلف، فوزي النويري، بحضور السايح عشرات النواب.

وأكد عضو مجلس المفوضية، أبو بكر مردة، في تصريح صحفي، أن أعضاء مجلس المفوضية سيشاركون في جلسة الإحاطة، وأن المفوضية ستؤكد جاهزيتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وعشرات النواب، قد وصلوا، أمس الأحد، إلى طبرق، لحضور الجلسة التي تأتي بعد أسبوع من جلسة البرلمان للنظر في فرضيات خريطة الطريق الممكنة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، دعا عدد من النواب، إلى مساءلة المفوضية العليا للانتخابات على خلفية ما وصفها البرلمان بـ”تجاوزات تخللت تقديم الترشحات الأخيرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.