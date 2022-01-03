"جون أفريك": الحكومة الألمانية الجديدة تنهي الفتور مع المغرب

سلط تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، الإثنين، الضوء على عودة ديناميكية العلاقات بين المغرب وألمانيا، بعد فتور امتدّ لنحو سنة، مشيرا إلى أنّه منذ وصول الحكومة الألمانية الجديدة إلى السلطة بدأت برلين تُظهر بوادر تقارب مع المغرب، في توجه جديد للسياسة الخارجية الألمانية المنافسة لباريس، وفق قراءته.

وأشار التقرير إلى أنه في 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكدت السفارة الألمانية في الرباط في رسالة قصيرة نُشرت على موقعها على ”فيسبوك“، رغبتها في تجديد العلاقات مع المملكة، وذلك بعد أيام من دعوة مركز أبحاث ألماني مؤثر إلى ”نهج جديد للتعاون طويل الأمد بين البلدين“.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مذكرة نُشرت على موقعها الإلكتروني، شددت وزارة الخارجية الألمانية على ”مساهمة المغرب، من خلال خطته للحكم الذاتي، في حل النزاع في الصحراء“، وذكّرت بدور ”الشريك الرئيس“ للمغرب في شمال أفريقيا لألمانيا والاتحاد الأوروبي، وهي رسائل تلقتها الرباط بإيجابية، بعد أن كانت قد قطعت علاقاتها مع السفارة الألمانية في الرباط، مطلع مارس/ آذار 2021، قبل أن تستدعي سفيرتها في برلين زهور العلوي، في 6 مايو / أيار الماضي، وفق التقرير.

وكشفت مجلة ”جون أفريك“ أنه ”خلف الكواليس من المحتمل إعادة منصب سفير ألمانيا في الرباط مرة أخرى قريبا، كما أن الرباط مستعدة لإعادة سفيرها إلى برلين، في الربع الأول من عام 2022، فيما يستعد الرئيس الاتحادي الألماني فرانك فالتر شتاينماير لدعوة الملك محمد السادس رسميًا للقيام بزيارة دولة إلى برلين؛ لإبرام المصالحة بين البلدين، لكن الوضع الوبائي العالمي يهدد بتأخير الحدث إلى أجل غير مسمى“.

وذكّر التقرير بأنّ لدى الرباط جملة من التحفظات ضد برلين، أولها أنّ ألمانيا لم تدع المملكة إلى لقاء برلين، في يناير/ كانون الثاني 2020، بشأن ”الملف الليبي“ على الرغم من قيام المغرب بدور فاعل فيه، كما أنه في أعقاب الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، زعمت ألمانيا أن موقفها لم يتغير، وأن قرار واشنطن ”مخالف للشرعية الدولية“ وإضافة إلى ذلك، وبشكل غير رسمي، تود المملكة من برلين أن تفعل ما هو ضروري لوضع حد لنشاط محمد حاجب، المغربي المقيم في ألمانيا والحامل للجنسية الألمانية، والذي دعا إلى شن هجمات على الأرض المغربية، في مارس/ آذار 2021، لكن السلطات الألمانية لم تحدد حتى الآن ”جرائم جنائية ملموسة“ وفق قولها، وأخيرا تعتبر وزارة الداخلية المغربية أن بعض المؤسسات الألمانية الموجودة في المغرب – والتي تعتمد على الأحزاب السياسية الألمانية – تنفذ أحيانًا سياسات ”تدخل“ يجب أن تنتهي.

ونقل التقرير عن رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا إيمانويل دوبوي، قوله إنه ”في ظل هذه الديناميكية الجديدة للمصالحة، لا يستطيع المغرب أن يتوقع أي شيء من ألمانيا على هذا النحو، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك، وأن يجلس الطرفان حول طاولة ويناقشان ويتقدمان نحو المصالحة“.

وتطرق التقرير إلى السياق الأوروبي لهذه المتغيرات، قائلا إنّه من المقرر أن تترأس ألمانيا مجموعة السبع، بينما ستتولى فرنسا مقاليد الاتحاد الأوروبي، بدءا من يناير/ كانون الثاني الجاري لمدة ستة أشهر، وفي هذا السياق سيسعى المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز إلى تقليص مساحة المناورة للفرنسيين.

وأضاف دوبوي أنّ ”برلين تسعى إلى كل ما يمكن أن يجعل السياسة الخارجية الألمانية بارزة، وهي ترغب في فعل شيء مختلف عن باريس، في جميع القضايا، ومنها أوكرانيا ودول البلقان الغربية وروسيا وليبيا، وقضايا البحر المتوسط“.

وشرح التقرير أنه ”بعبارة أخرى، تريد ألمانيا العودة إلى الساحة الدولية من خلال تبني وجهة نظر معاكسة للدبلوماسية الفرنسية، وبصفتها المستثمر الأوروبي الرائد في أفريقيا، فإنها تعتزم الاقتراب من القارة، ولديها أجندة في البحر الأبيض المتوسط (خاصة للقضايا المتعلقة بالغاز) ومعالجة المبادرات الفرنسية بشأن ليبيا، وللقيام بذلك يجب تخفيف التوترات، خاصة مع المغرب“.